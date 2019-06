La Manada ¿Cuántos años va a estar ahora en prisión cada miembro de la Manada? Antonio Manuel Guerrero, ex guardia civil, ha sido condenado también por un delito de robo con intimidación

El Tribunal Supremo ha elevado de 9 a 15 años de prisión la condena contra los cinco integrantes de La Manada al considerar los hechos ocurridos en los sanfermines de 2016 como una agresión sexual (violación) con intimidación y no un abuso sexual con prevalimiento, como hicieron dos tribunales anteriores. Tras la revisión del Alto Tribunal, así queda la condena para cada uno de los violadores:

– Antonio Manuel Guerrero, 15 años + 2 años por un delito de robo con intimidación. El ex guardia civil robó el móvil de la víctima y no se lo devolvió, sino que se desprendió de él. Fue el único crimen qeu confesó. El Supremo anula la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), y corrige que no fue un delito de hurto, sino de robo con intimidación.

– José Ángel Prenda, el líder del grupo, es condenado a un delito de agresión sexual (violación continuada), a 15 años de prisión.

- Ángel Boza, condenado a un delito de agresión sexual (violación continuada), a 15 años de prisión.

- Jesús Escudero, condenado a un delito de agresión sexual (violación continuada), a 15 años de prisión.

- Alfonso Jesús Cabezuelo, condenado a un delito de agresión sexual (violación continuada), a 15 años de prisión.

Cabe recordar que cuatro de ellos van a ser juzgados por otro caso de agresión sexual en Pozoblanco (Córdoba).