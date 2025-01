César Nombela: Impulso al desarrollo farmacéutico

Irrumpía el Covid en las postrimerías de 2019 evidenciando carencias sanitarias; débiles y descuidados sistemas de alerta, que no lograron impedir la extensión global de la pandemia, así como una falta notable de terapias para coronavirus. Tras más de dos años, los sistemas regulatorios que aprueban los nuevos medicamentos tratan de materializar los frutos del avance científico , para que los pacientes dispongamos cuanto antes de nuevas terapias. La influyente agencia norteamericana FDA muestra un balance muy revelador de su actividad en 2021. Hasta el 75% de los nuevos tratamientos aprobados lo fueron por procedimientos de urgencia y muchos de ellos aportaban novedades importantes en cuanto a su modo de acción.

No sorprende que de las nuevas aprobaciones aceleradas de fármacos el 35% sean tratamientos de cáncer , dada la variedad de tumores que se van caracterizado. Pero otros grupos de enfermedades agudas y crónicas tampoco se quedan atrás. Trastornos autoinmunitarios, endocrinos y metabólicos, como la diabetes y la obesidad, enfermedades neurológicas, etc. Entre los nuevos empeños, tampoco faltan algunas aproximaciones a enfermedades muy infrecuentes, como la distrofia de Duchenne, con tratamientos muy novedosos que tratan de contrarrestar la alteración genética que las provoca. Los nuevos procedimientos de aprobación de urgencia dejan atrás largos años, en los que los ensayos clínicos de nuevos medicamentos habían de completar estudios con grandes cohortes de enfermos hasta presentar estudios completos y cerrados.

Pues bien, la necesidad de acelerar terapias para Covid, especialmente en lo relativo a vacunas, ha sido un catalizador notable, a pesar de que el balance de nuevos tratamientos contra Covid no sea muy abundante. Naturalmente, esta nueva tendencia no se desarrolla sin debate. Algunos previenen de los males que traería una relajación en las exigencias de seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos, que la agencias regulatorias tienen -tendrán siempre- la misión de reforzar . Pero, los avances en el conocimiento de las bases de la enfermedad (genómica, etc.) nos siguen revelando detalles que desconocidos que han de ser aprovechados cuanto antes para mejorar los cuidados de salud.