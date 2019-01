El calentamiento global de los océanos equivale a la explosión de una bomba atómica por segundo Los mares absorben el 90 por ciento del calor, lo que permite que los huracanes y tifones sean más intensos

ABC

Madrid Actualizado: 08/01/2019 13:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El calentamiento global afectó los océanos por el equivalente a una explosión de bomba atómica por segundo durante los últimos 150 años, según una nueva investigación publicada en la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences» y de la que se hace eco este martes el diario británico «The Guardian».

Más del 90% del calor atrapado por las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad ha sido absorbido por los mares, y sólo un pequeño porcentaje calienta el aire, la tierra y los casquetes polares, respectivamente. La gran cantidad de energía que se añade a los océanos impulsa el aumento del nivel del mar y permite que los huracanes y tifones se hagan más intensos.

Gran parte del calor se ha almacenado en las profundidades oceánicas, pero las mediciones aquí sólo comenzaron en las últimas décadas y las estimaciones existentes del calor total que los océanos han absorbido se remontan sólo hasta aproximadamente 1950. La nueva obra se remonta a 1871. Los científicos han dicho que la comprensión de los cambios pasados en el calor oceánico era fundamental para predecir el impacto futuro del cambio climático.

El cálculo realizado por el diario británico «The Guardian» encontró que el calentamiento promedio durante ese período de 150 años fue equivalente a alrededor de 1,5 bombas atómicas por segundo del tamaño de Hiroshima. Pero el calentamiento se ha acelerado con el aumento de las emisiones de carbono, y ahora era el equivalente de entre tres y seis bombas atómicas por segundo.

El calor total que han absorbido los océanos en los últimos 150 años ha sido unas 1.000 veces superior al consumo anual de energía de toda la población mundial. La investigación ha sido publicada en la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences» y combina mediciones de la temperatura superficial del océano desde 1871 con modelos computarizados de circulación oceánica.