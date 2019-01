Australia celebra por error la llegada del 2018 de nuevo

En el momento álgido de los fuegos artificiales por el Año Nuevo, las autoridades australianas proyectaron en el emblemático Puente de la Bahía de Sídney «¡Feliz Año Nuevo 2018!», en lugar de 2019.

«Oh no, es 2018 otra vez», tituló el diario «Sydney Morning Herald» al apuntar el error tipográfico en el mensaje proyectado sobre el puente en el momento en que se lanzaban una 8,5 toneladas de fuegos artificiales.

Solo algunos avezados miembros del público captaron el momento en las redes sociales en el momento en que alrededor de un millón de personas presenciaban en la Bahía de Sídney, cerca de la Casa de la Ópera, la entrada del Año Nuevo.

En Twitter algunos calificaron el lapsus como el «día de la marmota» en referencia a la película de 1993 protagonizada por Bill Murray.

Oh no it’s 2018 again #typohttps://t.co/G0TxI5yb7dpic.twitter.com/nst10Eb2ru