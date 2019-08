Urbanismo Reclaman de nuevo al Puerto de Sevilla que se dé uso al puente de Alfonso XIII Entidades cívicas piden a Rafael Carmona que «cumpla con el compromiso» de reubicar la estructura

Asociaciones de protección del patrimonio vuelven a reclamar a la Autoridad Portuaria de Sevilla que «cumpla con su compromiso» de reubicación y adecentamiento del puente de Alfonso XIII, el conocido como «puente de Hierro», que lleva desde el año 2003 almacenado en una parcela junto al Guadalquivir en la que se degrada sin que se le dé uso alguno. Varias entidades, lideradas por Planuente (la plataforma creada para la defensa de dicho puente), aprovecharon ayer para emitir un comunicado reclamando una actuación con motivo de los 16 años de ese traslado del puente, una «operación de almacenamiento, supuestamente provisional, que lamentablemente se ha ido dilatando en el tiempo sin que las administraciones involucradas en su día consiguieran la recuperación del puente para Sevilla y los ciudadanos, contrariamente a lo prometido a la ciudad».

«Por tal motivo —añadían desde Planuente—, desde nuestros colectivos recordamos a las administraciones, y en especial al Puerto de Sevilla, el compromiso unánime que tienen contraído con los sevillanos en la reubicación y recuperación de esta construcción para uso y disfrute de los ciudadanos. Entendemos que el Puerto no puede seguir mirando para otro lado en lo que al tema del puente de hierro se refiere, habida cuenta a la promesas y compromisos que asumió en su día, y de los cuales todavía no ha cumplido ninguno».

La entidad cívica recalcaba que «al puerto sevillano se le concedió el visto bueno al controvertido desmontaje del puente en su emplazamiento original, a cambio y siempre condicionado a su reubicación y reconstrucción en otro lugar del río, algo que finalmente no ha tenido lugar, pese a todas las promesas que en su día se hicieron a la ciudad y que a todas las administraciones se mostraron de acuerdo».

Planuente, además, lamentaba que «en el anuncio de un nuevo Plan Maestro del Puerto anunciado recientemente, que incluye otro Balcón al Río tras no realizarse el que se expuso en 2003, ni siquiera haya hecho alusión al puente Alfonso XIII». «No se debería continuar en esa dinámica de pedir en beneficio propio y no dar por parte del Puerto —se añadía—, y que no se debería aprobar por parte de la ciudad, ni por ninguna fuerza política, ningún proyecto o iniciativa del puerto en la que no se contemple la recuperación completa del puente de hierro, tal y como se le prometió reiteradamente a Sevilla cuando se desmontó el puente en febrero de 1998. Y en esa reivindicación entendemos que las fuerzas políticas habrían de aunar esfuerzos». Por otra parte, la entidad dijo no comprender esta omisión «cuando en el año 2003 el actual presidente del Puerto, Rafael Carmona, siendo responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento, mostró especial sensibilidad para con la recuperación del puente de Alfonso XIII. Se está ignorando una gran oportunidad para embellecer esta zona portuaria».