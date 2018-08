El PP enumera los diez grandes proyectos enquistados de Sevilla Beltrán Pérez critica que el gobierno municipal ha sido incapaz de sacar adelante Altadis, la Gavidia o la Fábrica de Artillería

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha criticado este viernes el «estancamiento de la ciudad» reflejado en la falta de resolución de los clásicos asuntos pendientes. El también candidato a la Alcaldía por el PP ha recordado la promesa del primer edil, Juan Espadas, cuando aseguraba que «si soy alcalde, los proyectos bloqueados se desbloquearán». Tres años después, para Beltrán Pérez, en este tiempo no se han resuelto al menos una decena de grandes lastres que tiene Sevilla.

Un ejemplo es Altadis. El candidato popular se ha lamentado de que la anterior corporación municipal dejara perfilada la modificación urbanística necesaria para la antigua Fábrica de Tabacos y el acuerdo con la propietaria, Altadis, para que este gran espacio se convirtiera una equipamiento público y dinamizara esta zona del río. Sin embargo, «cuando llegó Espadas lo deshizo todo y ahora está bloqueado».

En el repaso de asuntos pendientes de la capital, ha insistido en la clausurada comisaría de la Gavidia. «El anterior gobierno de la ciudad dejó el trabajo hecho para que se convirtiera en equipamiento comercial, pero de nuevo Espadas deshizo todo el trabajo y, aun contando con el apoyo de los concejales del PP, el asunto sigue bloqueado». Al hilo de esto, también se ha referido a la antigua iglesia de San Hermenegildo. Un «nido de palomas» que, «gracias al PP», se vinculó con la venta de la comisaría para que quien se hiciera con ésta se obligara a rehabilitar San Hermenegildo para convertirlo en espacio para la ciudad. Beltrán Pérez, igualmente, se opone frontalmente a que la antigua iglesia se ceda a la Junta de Andalucía para convertirse en museo parlamentario. «Si el Parlamento quiere hacer un museo, que lo haga en las inmensas instalaciones que tiene en el hospital de las Cinco Llagas».

Otro proyecto bloqueado al que se ha referido el portavoz del grupo popular ha sido la Ciudad de la Justicia, de la que «no hay una sola noticia». Pérez criticó que el alcalde no levante la voz ante la administración autonómica o estatal, ya que, considera, «hasta que la última capital de Andalucía no la tenga, no se hará en Sevilla por aquello de los equilibrios territoriales».

La iglesia de Santa Clara (que ya tiene presupuesto para la restauración), el Metro (que de momento sólo tiene en proyecto media línea 2), la conexión ferroviaria con el aeropuerto, el Equipo Quirúrgico o Sevilla Park completan esta lista de lastres históricos ya de la capital hispalense.