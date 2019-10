Ana Pérez: Líder de gimnastas españolas

Ana Mencos Íñiguez Sevilla Actualizado: 15/10/2019 11:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con 21 años se ha convertido en uno de los pilares del equipo de gimnasia de España. En el año 2016 fue la única integrante del equipo español en clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río. No consiguió entrar en la final, pero ya dejó claro que iba a ser una de las referencias de la gimnasia nacional.

Comenzó en este deporte siguiendo los pasos de su hermano. Se formó en el Club Gimnástico Hytasa, a las órdenes de Paqui Parejo. Ana, o Anita como la conocen sus allegados, destacó desde muy joven y en el año 2014 recibió una beca que la hizo abandonar Sevilla camino de la capital de España donde se entrena desde entonces en el Centro de Alto Rendimiento. Había llegado al escalón máximo al que podía aspirar en la ciudad andaluza y por eso se fue a Madrid para seguir creciendo. Su elemento favorito a la hora de competir es el suelo, en el que asegura que disfruta mucho, aunque confiesa que es difícil escoger.

Ha sido cuatro veces campeona de España, la última este 2019. Fue bronce por equipos e individual en los Juegos del Mediterráneo de 2018 celebrados en Tarragona. Capitaneó al equipo español en el Campeonato de Europa que se celebró en Glasgow y en el que quedaron séptimas. En el Mundial de Doha de 2018 Ana Pérez se clasificó para la final del concurso completo y quedó vigesimotercera. Se está preparando para el Campeonato del Mundo que se celebra en octubre en Stuttgart y que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se marca como objetivo competir en sus segundos Juegos Olímpicos por lo que la actuación en el Mundial es crucial para lo que ha estado trabajando duro durante el verano junto al resto del equipo de España. «No es fácil clasificarse para los Juegos, pero estamos trabajando en ello y nos estamos dejando la piel», comenta.

Fue la única gimnasta del equipo español que se clasificó para los Juegos Olímpicos de Río en 2016 aunque se quedó a las puertas de las finales por aparatos

Su referente es el equipo de gimnasia de Estados Unidos en el que milita Simone Biles, quien acaba de realizar una proeza gimnástica, el triple doble. «No es un elemento fácil, pero habrá gimnastas que lo intenten. Ella juega en otra liga tiene todas las condiciones que hacen falta para hacer gimnasia y además las sabe aprovechar bien, es otro nivel», puntualiza sobre la norteamericana.

Cree que en Sevilla se debería apoyar más al deporte joven y dar más facilidades para compaginar estudios y deportes. «En un futuro me gustaría aportar un granito de arena y ayudar a que la gimnasia artística crezca en Sevilla, pero ahora mismo está un poco fuera de mi alcance, pero en un futuro estaría bien».

Sobre una posible vuelta a la capital andaluza manifiesta no tenerlo claro: «Por una parte me gustaría volver a Sevilla, pero también quiero estudiar en Madrid por lo que tengo un dilema un poco duro, no sé qué haré».