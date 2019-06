ENTREVISTA «Los jugadores de rugby no son como los futbolistas: no se quejan nunca y se curan antes» Emilio López Vidriero recuerda que un esguince grave, de grado tres, cuyo tiempo habitual de curación es de seis semanas, se resolvió en ocho días con un jugador del Watford inglés

Emilio López Vidriero es especialista en traumatología deportiva y artroscopia por la Asociación Norteamericana de Artroscopia y de patología del miembro superior por la Universidad canadiense de Ottawa. Ha trabajado en varios de los centros más importantes de Europa, Estados Unidos y Canadá. También es autor de múltiples trabajos de investigación científica y organiza un foro internacional en Sevilla donde se dan cita algunos de los mejores especialistas del mundo.

Con 16 años hizo la ruta Quetzal con Miguel de la Quadra Salcedo y chavales de casi doscientos países del mundo. Pudo ser campeón español de badminton pero una lesión y sus estudios de Medicina le impidieron alcanzar su sueño. Es traumatólogo oficial del Mutua Madrid de Tenis, donde ha tratado a las principales raquetas del mundo y dirigió los servicios médicos del Watford, equipo de la Premier inglesa.

Si te lesionas una rodilla o un tobillo y vas a un centro de salud público, te ponen una escayola y te dejan un mes con ella. ¿Esto no es una barbaridad para cualquier médico deportivo?

En la Seguridad Social tienen claro que trabajan a volumen y que los traumatólogos de Urgencias sólo pueden prestarle su atención y su tiempo a las cosas graves. Las urgencias están completamente colapsadas y una lesión de ligamentos o un esguince de tobillo o de rodilla no se considera demasiado importante. En ese entorno no es una barbaridad inmovilizar la zona lesionada durante un mes; sin embargo, en el campo de la medicina deportiva no tiene sentido esa escayola porque el tratamiento es mucho más rápido con fisioterapia y no se pierde masa muscular.

¿En cuánto tiempo se puede curar ahora una lesión de ligamentos o un esguince?

Los tiempos biológicos de curación son los mismos desde la Prehistoria, pero nosotros disponemos ahora de ayudas para acelerarlos. Un ligamento interno de la rodilla cura casi siempre solo: ahora le inyectamos plasma rico en factores de crecimiento para ayudarlo. Una persona empieza a andar ahora en nuestra clínica casi desde el primer día. Con el ligamento cruzado anterior se pensaba antes que era inevitable operarlo; nosotros esperamos ahora a que baje la inflamación y entre un 50 y un 70 por ciento de los lesionados no requiere operación. Quien tenga una buena musculatura y una buena coordinación puede generar el déficit del ligamento cruzado. Hay futbolistas que juegan sin ligamento cruzado.

-¿Cuánto tardaría esa misma lesión en curarse en la Seguridad Social?

No es un problema de conocimientos de los médicos de la sanidad pública sino de la estructura del sistema, como dije antes. Un esguince de tobillo o de rodilla de grado dos supone seis semanas de escayola en la Seguridad Social. Nosotros permitimos que el paciente apoye el pie al mismo día y la recuperación se acelera muchísimo. Recuerdo que a un futbolista del Watford que sufrió un esguince de grado tres, es decir, grave, pudimos recuperarlo para un partido crucial que disputaban ocho días después. El tiempo normal para esta lesión sería entre seis y ocho semanas. El chico jugó a la semana siguiente y fue uno de los mejores de ese partido. Pudimos infiltrarle plasma con factores de crecimiento y los fisioterapeutas hicieron el resto con un gran esfuerzo. También tenemos una cámara que permite correr con el veinte por ciento de gravedad y eso también acelera mucho la recuperación. Rafa Nadal tiene una de esas cámaras en su casa.

¿Cree que Nadal puede llegar a los 38 como Federer en la élite mundial del tenis?

Como médico, te diría que no, porque conozco su patología de cerca. Pero lo han retirado tantas veces y siempre ha vuelto triunfante, que no me atrevería en absoluto a descartarlo.

Iker Casillas iba camino de los 40, pero se ha tenido que retirar tras un infarto. No es el único caso en los últimos años. ¿No ve una tendencia ascendente en estos accidentes en los deportistas de élite?

La causa de mortalidad más frecuente en un deportista joven es un problema cardiaco. Normalmente es congénito y por eso es tan importante hacer un exhaustivo reconocimiento médico a cualquier deportista. No se puede jugar con la vida de los chavales y el noventa por ciento de los reconocimientos no son exhaustivos.

¿La hiperprofesionalización del deporte está rozando los límites de la naturaleza humana?

Sí y no. En el caso de lesiones cardiacas, normalmente son cosas congénitas que acabarían dando la cara, seas o no deportista de élite, aunque con 50 ó 60 años. El estrés físico que conlleva el deporte las acelera.

¿Los jugadores de rugby y los de fútbol sufren las mismas lesiones? ¿Se comportan igual?

Los jugadores de rugby también sufren muchas lesiones pero creo que están hechos de una pasta especial distinta a la de los futbolistas. No se quejan nunca y se curan antes. Yo he visto a jugadores con las costillas rotas que querían volver a entrar en el campo a jugar con un vendaje.