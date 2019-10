Juan Tamariz, Mario el Mago o el ilusionista Héctor llegan al XVI Festival de Magia de Sevilla Se conmemora el LX aniversario del III Congreso Nacional de Magia que se celebró en la ciudad

A. S. Sevilla Actualizado: 07/10/2019 20:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El XVI Festival de Magia de Sevilla será uno de los grandes hitos de la programación del Teatro Lope de Vega en este Otoño Cultural, coincidiendo con el 60º aniversario del III Congreso Nacional de Magia celebrado en la ciudad, donde se dieron encuentro las principales figuras de este arte. La magia cuenta con una gran afición entre los sevillanos, que cada año han acudido a los numerosos espectáculos del Festival en diversos rincones de la ciudad.

Las cuatro citas de esta edición dan un salto cualitativo que valoran sus impulsores de la Asociación de Magos de Sevilla. «Estamos muy satisfechos por llevar nuestro festival a un espacio tan importante como el Lope de Vega, coincidiendo además con la conmemoración del III Congreso Nacional de Magia de 1969 celebrado en la ciudad», cuenta Mario el Mago, director del Festival.

Juan Tamariz abrirá el festival de magia en el teatro Lope de Vega de Sevilla - Maya Balanya

Los primeros trucos de los que el público del Lope de Vega podrá disfrutar el miércoles 16 y el jueves 17 de octubre serán los de Juan Tamariz, una de las principales figuras de la magia en el panorama mundial, especializado principalmente en cartomagia y en magia de cerca, que cuenta con el Primer Premio Mundial de esta variante (París, 1973).

Experto en la aplicación de técnicas psicológicas para guiar la atención del público hacia el éxito de sus trucos, su participativo espectáculo está envuelto en su habitual humor y ofrece continuas sorpresas. Tamariz estará acompañado sobre el escenario por el mago argentino Alan y por Consuelo Lorgia, maga colombiana descendiente de una conocida saga de profesionales del género en su país.

Durante su extensa trayectoria, Tamariz ha presentado distintos espectáculos por toda España, y en ciudades como Chicago, Tokio, París, Londres, Bogotá, El Cairo, Nueva York y Santiago de Chile. Ha realizado numerosas publicaciones de libros, para profesionales o de divulgación de la magia, siendo considerado internacionalmente por sus trabajos de teoría de la magia como uno de los más importantes.

Mario el Mago actuará el 18 de octubre - ABC

Mario el Mago será quien juegue con los sentidos del público el viernes 18 de octubre, poniendo en práctica sus juegos de cartas. Se trata de un espectáculo comunicativo, donde la casualidad juega un gran papel, y donde el público puede observar lo que hacen sus manos cultivadas a lo largo de 50 años de trayectoria a través de una gran pantalla instalada en el escenario.

Mario es una de las figuras más relevantes dentro del panorama mágico sevillano. En 1989 fundó el Círculo Mágico de Sevilla, en 2006 arrancó la Asociación de Magos de Sevilla, además del Pub Magia y Música que desde hace tres décadas es lugar de encuentro para magos de todo el mundo, como Lennart Green, René Lavand, Miguel Ángel Gea o el propio Juan Tamariz. Mario es también el impulsor de casi una treintena de Galas Mágicas que han llenado repetidamente espacios escénicos de la ciudad entre los que se encuentra el Teatro Alameda.

El mago Héctor presentará su espectáculo el domingo 19 de octubre - ABC

Como muestra de la diversidad de estilos y técnicas que existen en el mundo de la magia, el mago Héctor presentará una propuesta completamente diferente a las dos anteriores el domingo 19 de octubre. Aunque acostumbra a sorprender con sus trucos a bordo de barcos de crucero, esta vez trasladará su magia a un escenario mucho más estable en el Teatro Lope de Vega. En su espectáculo combina historias conmovedoras con innovadores efectos visuales e ilusiones sorprendentes en una gran puesta en escena.

Héctor ha actuado con su espectáculo en más de 50 países y participado en programas de televisión internacionales como el francés 'Le Plus Grand Cabaret du Monde', 'O domingao do Faustao' en Brasil y 'Penn and Teller's Fool Us!' en Estados Unidos.

Dentro de la programación del Teatro Lope de Vega, al XVI Festival de Magia 'Ciudad de Sevilla' le seguirá el Festival de Fado con las voces de António Zambujo el 22 de octubre; Raquel Tavares el 26 de noviembre y Teresinha Landeiro el 10 de diciembre. De vuelta al teatro, del 23 al 26 de octubre, Teatro El Velador llevará a este teatro sevillano 'Las aves', de Aristófanes, con dramaturgia y dirección de Juan Dolores Caballero.

Tres días después le tocará el turno al músico sevillano Manuel Imán el 29 de octubre, mientras que del 22 al 24 de noviembre volverá el teatro de texto con 'El sirviente', de Robin Maugham, dirigida por Mireia Gabilondo y la interpretación de Eusebio Poncela, Lisi Linder y David Luque, entre otros. La zarzuela será protagonista los días 3 y 4 de diciembre con la obra 'La del huésped del sevillano', de Juan Ignacio Luca de Tena y Enrique Reoyo.

El día 6 de diciembre le tocará el turno a Las Migas, que celebran su 15 aniversario con 'Cuatro', mientras que el día 7 de diciembre actuará en el espacio escénico sevillano la cantante María José Santiago con 'Navidad flamenca de Oriente a Jerez'.