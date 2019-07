El humorista Millán Salcedo recibe el alta tras su ataque epiléptico en Sevilla El cómico seguirá en observación médica debido a una lesión en la lengua

J.M. Sevilla Actualizado: 24/07/2019 20:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Millán Salcedo sigue hospitalizado en Sevilla

El pasado 4 de julio el humorista manchego Millán Salcedo fue ingresado en el Hospital Salud Sagrado Corazón de Sevilla. En la tarde del miércoles 24 de julio se ha conocido la buena noticia, al saber que el cómico ha recibido el alta tras el difícil momento de salud en el que se encontraba por el ataque epiléptico que sufrió hace unas semanas.

Las redes sociales se movilizaron a favor de una pronta recuperación de Millán que se encontraba en la capital andaluza por una visita familiar. A pesar de que no estaba en primera plana en televisión ni en la parrilla de espectáculos, siempre ha tenido el clamor del público. Por ello, el humorista al salir de la clínica ha querido hacer un breve comunicado para calmar a sus seguidores y a todos sus seres queridos. Lo realizó en una llamada telefónica al programa de entretenimiento ‘Sálvame’: «Ha sido horrible. Me han operado de la lengua y, por eso, me metieron en la UCI, para que no me hiciera daño, pero estoy mucho mejor», explicaba. Millán no quiso perder la ocasión para agradecer todo ese apoyo que ha notado día tras día: «Muchas gracias por el cariño y el afecto. Me siento muy querido, de verdad»

Me alegra muchísimo saber que #millansalcedo se está recuperando. ¡Mucho ánimo! 😘💪 — R☀️sae (@rosarosae40) July 22, 2019

Me alegro de que Millán Salcedo se encuentre mejor 😃

Nos ha dado momentos de humor únicos 😂😂 https://t.co/h2D4YftrHt — Kris Kelvin (@ChrisKe29637444) July 17, 2019

El ex componente del dúo humorístico Martes y Trece, de 64 años, es uno de los humoristas más populares del país y alcanzó la celebridad como miembro, junto a Josema Yuste. El pasado 16 de junio en el programa «Liarla Pardo» de la Sexta fue una de sus últimas apariciones.

Una vida de espectáculos

El humorista manchego siempre siempre será recordado por el gesto con el ojo, los ruidos que repetía sin cesar y sus absurdos monólogos con palabras inventadas protagonizaron algunos de los más hilarantes sketches en el mundo del humor español como parte del grupo Martes y Trece, con el que copó las nocheviejas españolas durante varias décadas.

Su célebre sketch de las empanadillas puso punto y final al año 1985 e inició el 86 con media España poniendo el grito de «¡Encanna!» en el cielo. Fue el momento álgido de popularidad para Salcedo, nacido en Brazatortas el 14 de abril de 1955.

Durante dos décadas, sus imitaciones dieron la vuelta a España, especialmente las de Gloria Fuertes, María José Cantudo o la periodista Encarna Sánchez, quien les demandó por parodiarla, en el citado sketch de la empanadilla de Móstoles, donde también imitaron a Isabel Pantoja.