Universidad Los estudiantes de la UPO en Sevilla no quieren ir a clase por la tarde Cada año más alumnos elevan quejas cuando no les toca el turno de mañana; La Universidad recuerda que los recursos son «limitados»

Mercedes Benítez

@laplumilla Sevilla Actualizado: 19/09/2018 07:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide no quieren ir a clase por las tardes. Cada vez son más las quejas que presentan cuando, una vez adjudicados los turnos, se encuentran con que no les han tocado las clases por la mañana.

Según el vicerrector de Planificación Docente de la UPO, Eugenio Fedriani, en estos días han aumentado las quejas de estudiantes en general pero, sobre todo, cada año llegan más relativas al desacuerdo de los alumnos con el horario que les ha tocado. Normalmente en el primer curso la distribución de turnos se hace de forma aleatoria mientras que a partir de segundo curso depende de la Facultad.

En algunos casos el reparto de turnos se hace en función del expediente académico, de modo que se da prioridad a los que tienen mejores notas, mientras que en otros hay otros factores que se tienen en cuenta. En cualquier caso desde la UPO aseguran que los recursos «son limitados» y que en muchas titulaciones, como las que tienen laboratorio, el reparto se hace en función de la capacidad de las aulas donde se desarrollen la prácticas. Aproximadamente el 65 por ciento de las clases son por la mañana y el resto por las tardes.

En cualquier caso, la Universidad, en la que cada año estudian unos 12.000 alumnos, cada año recibe más quejas de este tipo. Cada año puede haber unas 300 reclamaciones y, la mayoría, son relacionadas con el horario de clases.

Aunque el vicerrector dice entender la preferencia de la mayoría de los jóvenes por los turnos de mañana, también admite que no siempre es posible acceder a los deseos de los alumnos. Y que observa un fenómeno: los alumnos no se conforman y protestan cada vez más. Los hay que acuden al Defensor del Universitario, al Defensor del Pueblo y hasta a los tribunales. «Los estudiantes cada vez quieren salirse más con la suya», explica el vicerrector. Sin embargo, según reconocen desde la UPO, en la mayoría de los casos, estas quejas no prosperan.

Porque, para que estas quejas por el cambio de turno logren su objetivo es necesario que haya una justificación. Un certificado médico o un documento que acredite que el estudiante está cuidando de una persona mayor o cualquier otra excusa justificada. Y, en esto, también hay mucha picaresca. Como los numerosos casos de estudiantes que dicen acudir a un tratamiento de rehabilitación por las tardes y que alegan que sólo pueden ir a clase por la mañana. «Lo intentan todo, pero la mayoría de las quejas se desactivan cuando la Universidad les pide un justificante», admite Fedriani.

Incidencias

En cuanto a las incidencias con la automatrícula, ayer algunos estudiantes de Ciencias Políticas de la UPO denunciaron a ABC que habían tenido problemas a la hora de hacer la suya, sobre todo con asignaturas de cursos atrasados y que no habían podido iniciar el curso pese a que las clases ya han comenzado. Alguno de ellos aseguró que sólo había podido matricularse de 3º pero no de las materias pendientes de 2º porque no quedaban plazas disponibles.

Sin embargo, el vicerrector Eugenio Fedriani no tenía constancia de que se estuvieran produciendo incidencias y anunció que, en cualquier caso, éstas se resolverán en unos días y los alumnos podrán cursar todas las asignaturas.