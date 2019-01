C. G.

Sucesos Casariche reclama más seguridad tras una noche de alta tensión por el enésimo robo El alcalde pide a sus vecinos que «no se tomen la Justicia por su mano» después de que un numeroso grupo acorralara a un ladrón sorprendido en mitad del asalto a una vivienda

Casariche Actualizado: 07/01/2019 19:04h

En Casariche piden más seguridad y protección. Ése es el resumen de los comentarios que se oían en la concentración que ha tenido lugar a las cinco de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad tras una noche convulsa en este rincón de la provincia sevillana. Más de 2.000 personas, de todas las edades, acudieron al llamamiento realizado por un grupo de vecinos: «Queremos que se escuche al pueblo antes de que ocurra una desgracia».

La noche anterior los vecinos ya había salido a la calle, alertados por las redes sociales, para reunirse en la travesía de la calle Río Yeguas. «Dos rumanos estaban saltando por los tejados para robar en las casas». Ése era el mensaje que corrió como la pólvora y que incendió a un pueblo cansado de la inseguridad. Varias decenas de personas acorralaron a uno de los ladrones, que tuvo que ser sacado de una casa, escoltado por la Guardia Civil.

Esta tarde, en la manifestación improvisada, no se paraba de hablar de que el incidente de anoche «se esperaba» porque no es la primera vez que estos delincuentes, que residen en Estepa, cometen un robo en Casariche.

El alcalde, Basilio Domingo Carrión, aprovechó la concentración para pedir a sus vecinos «que tengan tranquilidad, que nadie se tome la justicia por su mano, y que el pueblo no dé la imagen de ser una localidad racista tras estos sucesos». También ha afirmado que «hay que convivir, y todos, sin excepción, tenemos que acatar unas mínimas normas de convivencia pacífica y de responsabilidad social».

Sólo dos policías en el pueblo

En la manifestación también se ha reclamado más seguridad en un pueblo donde «solo hay una pareja de policías locales y la Guardia Civil tarda más en llegar cuando ocurre algo así», afirma un vecino.

Es el problema que hay en la mayoría de los pueblos de la Sierra Sur, la falta de efectivos tanto de la Policía Local como Guardia Civil. Los vecinos piensan que «cualquier día se va a liar porque ya en Estepa hay cada vez más incidentes con los rumanos».

Insisten en dejar claro que no se trata de racismo «sino de seguridad, queremos vivir tranquilos, como siempre en este pueblo». No quieren decir sus nombres pero agradecen a los medios de comunicación que se acerquen hasta este pueblo, situado a más de 120 kilómetros de Sevilla, y cuyas reivindicaciones no son atendidas. Y recuerdan que en Casariche hay familias inmigrantes viviendo desde hace años, «completamente integrados y con los que nunca ha habido problemas».

«Imagina que estás tranquilamente en tu casa con niños pequeños y dos individuos de este tipo entran», apunta un familiar de José Manuel Romero, el vecino que dio el aviso a última hora de ayer porque dos intrusos estaban dentro de su inmueble. Esa misma mañana, la Policía Local había estado allí para comprobar las pisadas que había encontrado en la pared y que no correspondía a nadie de la familia. Sospechan que los asaltantes fueron a reconocer el terreno antes de actuar.

Esta familia a la que no se le quita el miedo del cuerpo, también ha estado en la concentración. «La reacción anoche fue increíble, intentado ayudar a la Policía a localizarlos», dicen.