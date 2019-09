C. G.

Fiestas Arahal estalla: «Ese pregón no se lo merece el pueblo», en referencia al discurso ofrecido por Julio Muñoz Los vecinos critican el contenido del discurso de «Rancio sevillano» en un acto que inauguraba la Feria del Verdeo

«Ese hombre que se dedique a otra cosa, porque a los jornaleros y el campo, los conoce poco», «este tío tenía menos ganas que nada de dar un pregón, vaya porquería», «cada año se vulgariza más este acto tan importante para los arahalenses».

Estos eran algunos de los comentarios que empezaron a dejar en las redes sociales los vecinos de Arahal apenas diez minutos después de comenzar el Pregón del Verdeo que inauguraba la feria a cargo del periodista Julio Muñoz Gijón, más conocido como «Rancio sevillano».

En general, esa era la opinión de los vecinos del pueblo, ante un pregón que fue levantando al público de las sillas ubicadas en la Plaza del Santo Cristo, poco a poco, para marcharse antes de que terminara el acto.

No es la primera vez que un Pregón del Verdeo suscita críticas, aunque, según los comentarios, el de Rancio «ha hecho bueno al de las magdalenas». Los vecinos de Arahal se refieren con este comentario generalizado al pregón de la actriz Cristina Medina (2014), el más corto de la historia de los pregones, apenas 20 minutos.

Antes de despedirse, repartió un paquete de magdalenas, desde lo alto se las tiró al público, después de comerse una, también en alusión a su antecesor que dividió el pregón en cuatro partes, cuatro sevillanas a las que acompañaba con un vino de Cádiz y unas aceitunas de Arahal, en referencia a Modesto Barragán.

Ella no comió aceitunas, porque no le gustaban, pero sí magdalenas porque era el nombre de la patrona del pueblo y de la profesora Magdalena Sánchez, su bisabuela, una mujer que se dedicó toda la vida a la enseñanza.

Tampoco quedó contento el pueblo cuando en 2017 el periodista Ezequiel Martínez, el que fuera presentador del programa de Canal Sur «Tierra y Mar» que hiló un pregón, hecho a trozos, con lo que algunos agricultores de Arahal le habían mandado. A parte, se puso a cantar boleros que nada tenía que ver ni con la aceituna ni con el verdeo.

No siempre ha sido así en Arahal, donde han pregonado desde Camilo José Cela, que no estuvo tampoco muy acertado porque dio el mismo pregón sobre el vino que una semana antes había ofrecido en Jerez de la Frontera.

No obstante, han pasado por la localidad, para pregonar las fiestas más importantes del año, un elenco de prestigiosos escritores y periodistas desde José Manuel Caballero Bonald, Antonio Rodríguez Almodóvar o Antonio Gala, Rosa Regás, Antonio García Barbeito, Modesto Barragán —uno de los de mayor calidad— o Manu Sánchez, entre otros.

Rancio sevillano intentó desde un primer momento que el público participara con una serie de planteamientos sobre el mundo de la aceituna que no fueron seguidos, así fue como habló de la alquimia en los aliños, si hay que cobrarla o no en los bares, si es buena idea la mortadela de aceitunas y si es mejor para comer un bar en el que se pueda tirar los huesos al suelo y escribir la cuenta con tizas o no.

Julio Muñoz Gijón narró la historia de dos jóvenes que se citan en un bar por distintos motivos y que acaban reflexionando sobre sus vidas con un plato de aceituna por delante. Todo ello interrumpido por las canciones en directo de dos amigos suyos, Andrés Herrera Pájaro —guitarrista de Silvio—, y Javi Vega, del grupo Maga. Canciones protestas que estaban lejos de la cultura milenaria del olivar. «El pregón no admite política», decían al terminar el acto.