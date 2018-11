Marchena La alcaldesa de Marchena acusa a los vecinos de «guarros» y dice que se plantea una huelga de limpieza Su mensaje en Facebook ha incendiado las redes sociales y el PP califica de «esperpento» su actitud

Carmen González

Marchena Actualizado: 09/11/2018 14:50h

«Harta de guarros en mi pueblo». Ese mensaje, publicado en su perfil personal por la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, no ha dejado indiferente a sus vecinos. La foto que acompañaba este mensaje eran la de tres contenedores en una zona recién baldeada con varias bolsas de basura fuera de ellos.

La primera edil publicó dos fotografías en las que se podía ver una zona recién baldeada con los contenedores en su ubicación, y bajo ellos bolsas de basuras dejadas en la vía pública, con el siguiente mensaje: «Hoy se ha baldeado y limpiado. Y el o la muy ... deja las bolsas en el suelo porque es tan … que no lo echa dentro de los contenedores para dar por … Pues señor@s !!!! Esta Alcaldesa baraja convocar próximamente huelga de limpieza y paro prolongado de los servicios municipales de limpieza porque así no hay manera!!!!! Cómo lo veis?»

Los comentarios de los vecinos no se hicieron esperan en el muro de la alcaldesa criticándole «las formas», no el fondo del mensaje apuntando que «aunque tenga razón, no es un comentario acertado de la primera dirigente de un pueblo». A su vez, no entendían «qué culpa tienen los trabajadores municipales» para que la alcaldesa anuncie que baraje la posibilidad de «huelga de limpieza y paro».

También dejaron comentarios a favor de tomar medidas drásticas para que los vecinos de Marchena respeten las normas para mantener el pueblo limpio. Una de las medidas apuntadas era poner cámaras en las calles para «pillar» a quienes realizan actos incívico de este tipo.

Además, el comentario, colocado en su muro personal, ha provocado reacciones políticas, con el debate abierto de si se ha pasado de la raya a la hora de quejarse de la falta de civismo de algunos vecinos o ha dado un toque de atención sobre el que hay que reflexionar.

Un mensaje que terminó con la etiqueta «#HartaDeGuarr@sEnMiPueblo».

Vuelve a perder las formas

El Partido Popular de la localidad ha lamentado que «la señora alcaldesa vuelva a perder las formas en su Facebook». A través del perfil oficial de la portavoz, Esther Álvarez, se cita: «Usted se cree que puede hablar así a sus vecinos ??? Se olvida que son sus jefes ???».

Añade que «una cosa es llamar al civismo y otra que suelte estas lindezas… Cuándo se va a enterar usted que no se lo puede permitir ???? La misma alcaldesa sigue con sus amenazas a diestro y siniestro y en esta ocasión de una posible huelga del servicio de recogida de basura . Lamentable!!!!»

Incluso se ha manifestado sobre este asunto la presidenta provincial del PP, Virginia Pérez, que asegura que ha conocido «campañas en positivo, pero nunca un cargo público máximo de un Ayuntamiento que insultase a los vecinos y convocase una huelga para no limpiar». Un asunto que califica de «esperpento».