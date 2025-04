Eulalia 'Lala' Prieto colorea un magnífico anuncio de la Semana Santa jerezana

Corrían pocos minutos de las doce del mediodía cuando se inició el rezo del Ángelus en el Teatro Villamarta. Jornada de Domingo de Pasión, jornada de vísperas y de anuncio de lo que, en tan solo unos días, acontecerá. Eulalia Lala Prieto Enríquez, cofrade de la Estrella y Jesús Nazareno, fue la encargada de exaltar la Semana Mayor jerezana.

Los sones de la Banda de Música Municipal abrieron plaza con la interpretación de La Estrella Sublime, Rocío y Cristo de la Expiación.

Tras la interpretación de la primera marcha, se levantó el telón del escenario y se produjo una de las primeras grandes ovaciones a la pregonera, quien desde su nombramiento ha generado una enorme expectación entre los cofrades. Tras varios años en el dique seco de los atriles, que como explicó el presentador fue su particular duelo ante la ausencia de su madre, retornó a las letras cofrades en público con el pregón de su hermandad del Nazareno del año pasado, cuyo éxito a buen seguro contribuyó a su designación. Por su calidad literaria y humana, el Villamarta colgó el «no hay billetes». El respaldo y cariño de Jerez hacia su pregonera era absoluto.

En escena, el protocolo tradicional: el señor Obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez, José Rico Pavés; la Alcaldesa de la Ciudad, María José García-Pelayo; el presidente de la UHH de Jerez, José Manuel García Cordero; la pregonera de la Semana Santa 2024 de Jerez, Lala Prieto, y su presentador y hermano, Luis Prieto Enríquez. Además, en el escenario se encontraba la cruz de guía de la Estrella custodiada por dos palmas. Su vinculación a La Salle es profunda, no solo por la hermandad, sino también por ser docente en uno de sus colegios de la ciudad.

Finalizó el presentador cumpliendo, en sus palabras, «su sueño cofrade» al pronunciar la siguiente frase: «Tiene la palabra la pregonera de la Semana Santa de Jerez 2024, mi querida hermana Eulalia Prieto Enríquez». Tras un primer poema a la primera cofradía que pasa por Carrera Oficial, la pregonera en su saludo y agradecimientos reforzó lo que días atrás pidió a las mujeres: que se vistieran de color, y no de oscuro, para acudir al pregón, como símbolo de la presencia, papel y función de las mujeres en las cofradías.

Esta reivindicación fue uno de los grandes pilares de su exaltación, explicando algunas experiencias personales que ha tenido que sufrir en su vida, como cuando quiso acompañar a sus titulares con el hábito nazareno y se encontró con la desilusión ante la prohibición de que las mujeres pudieran formar parte de los cortejos. Una «niña que no quiso ser princesa», sino monaguilla de pavera… y no le dejaron. No pudo acabar siquiera el poema cuando el público rompió en atronadora ovación. Continuó con la glosa a su Hermandad de Jesús Nazareno, que era la única cofradía de la época -no tan lejana- que permitía a las mujeres lo que hoy en día es norma, pero antes era excepción: que las mujeres fueran iguales que los hombres en las calles de Jerez durante la Semana Santa.

Fue el hilo conductor del pregón. Un ramillete de experiencias personales como mujer y madre cofrade con las que numerosas de las mujeres presentes en el Teatro se sintieron identificadas.

Eulalia Prieto dibujaba bellos versos que iluminaban los corazones de los cofrades presentes. Excelsamente escritos y pronunciados, en los que había mucha verdad, corazón y sentimiento en lo que la pregonera decía.

Visiblemente emocionada, dedicó poemas al Cristo de la Expiración y a su padre, y la Esperanza de la Yedra y a Pablo Sampalo, joven cofrade fallecido el pasado mes de septiembre, en los que las emociones corrieron a raudales por los asientos del Villamarta.

El pregón, como no podía ser de otra forma, también tuvo fuertes connotaciones católicas. Prieto, acompañada por el son de piano y cuerda, recorrió la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo según Jerez, mencionando entre versos las principales devociones de la ciudad.

Otro adjetivo que puede definir el anuncio es poliédrico. Hubo espacio para toques de humor, sin perder de vista la reivindicación, cuando desglosa el estrés de una madre que viste de nazareno a sus hijos, despertando las carcajadas de muchas que se vieron reflejadas en ese cuento, con más verdad que ficción.

Por otro lado, Eulalia Prieto también quiso reivindicar el amor de Cristo sin fisuras, haciendo suyas las palabras del Papa Francisco de que todos son bienvenidos en la Iglesia, con motivo del reconocimiento del derecho de las personas homosexuales de ser bendecidos por sacerdotes. El amor de Cristo «no puede encerrarse en armarios», sentenció la pregonera seguida de otra fortísima ovación.

También estuvo presente su faceta docente, justo antes del final, con un precioso poema lasaliano, donde su Virgen de la Estrella Coronada y sus alumnos tuvieron el protagonismo.

Y así las cosas, Eulalia Prieto, Lala, pregonó una Semana Mayor cada vez más cercana, haciendo que los que salían del Teatro no solo tuvieran ganas de cofradías, sino también de preguntarse qué sucede en sus cofradías. Y es que el pregón fue también un certero análisis de lo que se ha conseguido y de lo que queda por conseguir. Porque, en palabras de la pregonera, la Semana Santa es la época en la que «Jerez resurge en mil colores de un invierno oscuro y frío».