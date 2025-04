Pruebas físicas de la oposición a Policía Nacional en Cádiz: en qué consisten para hombres y mujeres y cómo se puntúan

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, visitó este pasado martes el Pabellón Municipal de Deportes Ramón Velázquez, donde la Policía Nacional está examinando a los aspirantes a ingresar en la Escala Básica de la Policía Nacional.

Desde este lunes y hasta el viernes más de 3.500 candidatos están realizando las pruebas físicas dispuestos a hacerse con una de las plazas ofertadas en la última convocatoria, en la que se han ofertado un total de 2.458 para la Escala Básica, de las que 1.967 serán de acceso libre y 491 para militares profesionales de tropa y marinería. En toda España se han presentado 31.571 aspirantes, según ha recogido el Consistorio de El Puerto en un comunicado.

¿En qué consisten las pruebas? Las pruebas físicas en detalle que todo opositor debe superar para convertirse en Policía Nacional son las siguientes:

Prueba de agilidad : Superar un circuito de obstáculos en un tiempo determinado.

Prueba de fuerza: Dominadas para los hombres y suspensión en barra para mujeres.

La agilidad es una cualidad muy importante para todos los policías, ya que les permite responder rápidamente a situaciones peligrosas, a continuación tienes como es el circuito y como se hace.

Una vez den la salida deberemos correremos hacia la primera barra vertical y rebasarla por el exterior, después iremos a la valla que queda justo enfrente y la pasaremos agachados, luego iremos hacia la otra barra vertical y la pasaremos también por el exterior, después corremos hacia la siguiente valla y la pasamos por debajo y por ultimo realizaremos un sprint y saltaremos la valla que queda enfrente.

Sistema de puntuación para esta prueba Hombres/mujeres

De 11,7 segundos en adelante: 0 puntos / De 12,8 segundos en adelante: 0 puntos

De 11,6 a 11,5 segundos: 1 punto / De 12,7 a 12,6 segundos: 1 punto

De 11,4 a 11,3 segundos: 2 puntos / De 12,5a 12,4 segundos: 2 puntos

De 11,2 a 11,0 segundos: 3 puntos / De 12,3a 12,1 segundos: 3 puntos

De 10,9 a 10,6 segundos: 4 puntos / De 12,0 a 11,7 segundos: 4 puntos

De 10,5 a 10,2 segundos: 5 puntos / De 11,6 a 11,3 segundos: 5 puntos

De 10,1 a 9,8 segundos: 6 puntos / De 11,2 a 10,9 segundos: 6 puntos

De 9,7 a 9,4 segundos: 7 puntos / De 10,8 a 10,4 segundos: 7 puntos

De 9,3 a 8,9 segundos: 8 puntos / De 10,3 a 9,9 segundos: 8 puntos

De 8,8 a 8,3 segundos: 9 puntos / De 9,8 a 9,4 segundos: 9 puntos

8,2 segundos o menos: 10 puntos / De 9,3 segundos o menos: 10 puntos

Dominadas: prueba de fuerza para hombres. En esta prueba tienes que realizar el mayor número de dominadas o lo que es lo mismo levantar tu propio peso tantas veces como sea posible. Esta prueba la realizaras sujeto a una barra horizontal y las manos las tendrás con una separación en paralelo a tus hombros, deberán estar orientadas hacia delante por ultimo tendrás que llegar con la barbilla hasta la barra y bajar lentamente. No debes de realizar impulsos ni balanceos ya que el examinador puede invalidarte esa repetición, tampoco intentes levantar la cabeza porque si no te ocurrirá lo mismo.

Realización correcta ejercicio dominadas geopol

Sistema de puntación de dominadas La puntuación se basa en las repeticiones bien realizadas, cuantas más repeticiones mejor será la puntuación.

De 0 a 4 repeticiones: 0 puntos

5 repeticiones: 1 punto

6 repeticiones: 2 puntos

7 repeticiones: 3 puntos

8 y 9 repeticiones: 4 puntos

10 y 11 repeticiones: 5 puntos

12 y 13 repeticiones: 6 puntos

14 repeticiones: 7 puntos

15 repeticiones: 8 puntos

16 repeticiones: 9 puntos

17 repeticiones en adelante: 10 puntos

Suspensión en barra: prueba de fuerza para mujeres. Esta prueba la realizaras sujeto a una barra horizontal y las manos las tendrás con una separación en paralelo a tus hombros, deberán estar orientadas hacia atrás y aguantando. Para esta prueba tendrás que aguantar el máximo tiempo posible en suspensión. No podrás mover las piernas, barbilla o cadera, cuando hagas el ejercicio no toques con la barra la barbilla ni muevas las manos de tu posición inicial de hacer alguno de estos fallos el examinador podría darte por no valido el ejercicio y recuerda que tienes un único intento. Así que hazlo lo mejor posible.

Realización correcta ejercicio suspensión geopol

La puntuación de este ejercicio se basa en el tiempo que estés suspendida en la barra:

Tiempos y puntuación De 0 a 35 segundos: 0 puntos

De 36 a 40 segundos: 1 punto

De 41 a 45 segundos: 2 puntos

De 46 a 51 segundos: 3 puntos

De 52 a 56 segundos: 4 puntos

De 57 a 62 segundos: 5 puntos

De 63 a 69 segundos: 6 puntos

De 70 a 77 segundos: 7 puntos

De 78 a 85 segundos: 8 puntos

De 86 a 94 segundos: 9 puntos

De 95 segundos en adelante: 10 puntos

(Para esta prueba dispondrás de dos intentos por si en la primera ejecución te chocas con algún obstáculo o no sigues correctamente el recorrido).

Carrera de 1000 metros: prueba de resistencia. Esta prueba medirá tu resistencia en carrera y será la carrera más dura de tu vida. Esta carrera la realizaras con otros compañeros opositores y será la última prueba de las pruebas físicas de Policía nacional. Una vez superadas las tres pruebas estarás un paso más cerca de cumplir tu sueño. Esta prueba se realizara en las pistas de atletismo la cual tiene varios carriles y la pista tendrá las siguientes características: Sera de suelo duro, la pista será lisa y plana.

El sistema de puntuación se basa en el tiempo de realización de la prueba. Cuanto más rápido completes mejor puntuación tendrás:

Hombres / Puntuación / Mujeres De 3 minutos y 49 segundos o más / O puntos / 4 minutos y 46 segundos o más.

De 3 minutos y 48 segundos a 3 minutos y 43 segundos / 1 punto / De 4 minutos y 45 segundos a 4 minutos y 37 segundos.

De 3 minutos y 42 segundos a 3 minutos y 37 segundos / 2 puntos / De 4 minutos y 36 segundos a 4 minutos y 28 segundos.

De 3 minutos y 36 segundos a 3 minutos y 31 segundos / 3 puntos / De 4 minutos y 27 segundos a 4 minutos y 19 segundos.

De 3 minutos y 30 segundos a 3 minutos y 25 segundos / 4 puntos / De 4 minutos y 18 segundos a 4 minutos y 10 segundos.

De 3 minutos y 24 segundos a 3 minutos y 19 segundos / 5 puntos / De 4 minutos y 9 segundos a 4 minutos y 1 segundo.

De 3 minutos y 18 segundos a 3 minutos y 13 segundos / 6 puntos / De 4 minutos a 3 minutos y 52 segundos.

De 3 minutos y 12 segundos a 3 minutos y 7 segundos / 7 puntos / De 3 minutos y 51 segundos a 3 minutos y 43 segundos.

De 3 minutos y 6 segundos a 3 minutos y 1 segundo / 8 puntos / De 3 minutos y 42 segundos a 3 minutos y 34 segundos.

De 3 minutos a 2 minutos y 55 segundos / 9 puntos / De 3 minutos y 33 segundos a 3 min 25 segundos.

De 2 minutos y 54 segundos o menos / 10 puntos / 3 minutos y 24 segundos o menos.

(Fuente: GEOPOL)

El Puerto apunta a ser sede fija de las oposiciones

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, que estuvo acompañado por los ediles de Seguridad, Jesús Garay, y Deportes, José Ignacio González, saludó a los cargos de Policía Nacional que se encuentran durante estos días en la ciudad y que han felicitado a El Puerto por la organización, constatando que todo augura que la ciudad se mantenga en próximos años como sede fija de las oposiciones para la realización de las pruebas físicas de acceso.

El Puerto, León, Córdoba, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Castellón y Palma de Mallorca acogen estas pruebas, que son paso fundamental para aprobar la oposición.

El primer edil de la ciudad señaló que es «una excelente noticia» para la ciudad que se afianza en el mapa nacional como sede de oposiciones, demostrando que El Puerto está preparado para acoger además de grandes eventos deportivos, culturales o de ocio, todo tipo de pruebas de nivel.

Beardo remarcó que «no podemos obviar que a los más de 3.500 candidatos a Policía se le suman familias y acompañantes, además de toda la organización y seguridad que conlleva este tipo de pruebas, que revierten en cuantiosos ingresos para la ciudad, dinamizando la hostelería y el sector servicios».

Asimismo, el regidor detalló que las pruebas físicas de la oposición se han repartido en dos puntos claves para su desarrollo: el Pabellón Municipal de Deportes Ramón Velázquez, donde se están realizando las pruebas de interior, y la Ciudad Deportiva Municipal Rafael Sánchez, las de exterior.

Por último, reiteraba su agradecimiento a la Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía por la confianza depositada en El Puerto «eligiéndonos sede de ingreso a la Policía Nacional, brindándonos una importante oportunidad para ser destino de oposiciones y procesos selectivos».