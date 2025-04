José María Román: «Habrá una actuación importante a nivel de cultura»

Casi un 40% de los votantes que acudieron a las urnas en Chiclana el pasado 28 de mayo le otorgaron su confianza a José María Román para volver a ponerse al frente del Ayuntamiento.

- Después de las elecciones del 28 M, va a tener su tercer mandato consecutivo

- El tercero consecutivo y el quinto de mi vida.

- ¿Mantiene la idea del cogobierno con Izquierda Unida?

- Hay elementos como para hacer un gobierno de coalición y que, por tanto, haya un gobierno en donde esté formando parte Izquierda Unida. No tengo ningún problema porque hemos estado estos cuatro años y ha sido un gobierno donde, yo creo, que ha habido comodidad por las dos partes.

- No ha habido graves problemas y ha funcionado bien

- Las cosas que ocurren en cualquier matrimonio, ¿no?, y no por eso se separan

- Y, visto el resultado electoral, los chiclaneros están contentos

Nosotros estamos muy contentos. Hemos tenido un 40% de los votos y un 6% que ha sacado Izquierda Unida. Es un porcentaje importante. Se han incrementado los apoyos que teníamos. Hemos pasado de nueve a once concejales. Ha habido un buen respaldo a la gestión, pero ya las encuestas apuntaban que había un grado de satisfacción importante con la ciudad, por encima del 60%, aunque luego hay gente no va a votar o que hace un voto ideológico.

- ¿Ha sido esta una campaña especialmente dura?

- Yo creo que la campaña estuvo limpia y fue bien salvo que algunos han metido ofensas, calumnias y mentiras y falsedades. Eso que hacen en la última semana con la intención de descalificar. Me parece una actitud lamentable, absolutamente rechazable y no es la primera vez que me ocurre. Tomaremos decisiones sobre ello.

- Si hablamos de resultados en la provincia, el PSOE ha perdido municipios importantes en la provincia.

- Han sido unos resultados malos. Más o menos se ha aguantado el tipo en esas ciudades, en algunas se ha mantenido el apoyo, en otras incluso ha aumentado, pero el socio no ha aparecido con los votos precisos. Y en el otro lado, el PP ha encontrado el socio preciso para sumar. Una suma que en otros países de Europa nunca ocurre porque no se le da espacio. Pero cada ciudad, cada país, es un mundo.

- Volvemos a Chiclana, ¿qué líneas principales se plantea para los próximos cuatro años?

- Creo que cuando has tenido cuatro años, y cuatro más, y te dan otros cuatro más, y encima incrementas el apoyo popular y pasas de un 33 a un 40%, quiere decir que la gente te está respaldando. Cuando la diferencia con el siguiente son 10 puntos, quiere decir que hay un apoyo importante. Se trata de, sobre ese guion, seguir haciendo las cosas bien. Yo creo que hemos dado un salto importante en la limpieza y en las zonas verdes. Vamos a darlo en este periodo en la recogida de residuos, con la recogida selectiva, con la planta de transferencia de residuos puesta en marcha. Vamos a hacer una política muy importante en carretera, en vía públicas donde ya hay proyectos importantes como las carreteras de la Rana Verde, de Fuente Amarga, del Pago del Humo, del Marquesado, en el Pinar de los Franceses o incluso la del camino del Sotillo y bastantes otras más.

También habrá una actuación importante a nivel de cultura porque vamos a ampliar las posibilidades que hay en el museo de la ciudad y otros equipamientos culturales que se van a poner en marcha, como el nuevo Museo de Muñecas María Emilia y también el yacimiento fenicio, que se pondrá en marcha en varios meses y vamos a seguir incrementando la capacidad cultural con el Espacio Cultural de las Albinas. También se pondrá en marcha el equipamiento juvenil El Olivo. Por tanto, a nivel de cultura, de equipamientos vamos a ir fuertes. A esto se suma el nuevo apeadero, la alameda del Río , que va a ser un antes y un después.

Y luego en vivienda. Tenemos que trabajar intensamente para ampliar el parque de vivienda pública, para arrendar viviendas privadas que están vacías, con garantía de pago por parte del Ayuntamiento y de la empresa municipal y de ese modo dar respuesta a gente que quiere vivienda y a gente que tiene vivienda y no la alquila porque le da miedo tener problemas. Ya tenemos en marcha la entrega de 55 viviendas y después otras 100 viviendas más.

- En el programa de vivienda juega un papel fundamental el nuevo Plan de Ordenación Urbana

- Estamos tranquilos y confiados. Estará en vigor en un año escaso y, por tanto, eso nos va a permitir tener una capacidad de crecimiento en suelo urbano de más de 4.000 viviendas. Y, por consiguiente, esas acciones que vamos a poder acometer en suelo urbano, junto con los planes especiales que estamos tramitando para suelo rústico, nos va a dar un contexto donde podamos conectar el agua potable y poner alumbrado público en muchos sitios y, por tanto, seguir en la misma senda que hemos estado estos cuatro años, pero ahora con una experiencia técnica de saber el guion administrativo. Tenemos confianza con el POU y con los planes especiales para los suelos rústicos. Aparte, tenemos dos nuevos hoteles. Uno que se da licencia en un mes, y otro que estará en la nueva parcela que hemos vendido y que presentarán el proyecto en un año.

- Para una buena política de vivienda, uno de los temas que más puede preocupar al chiclanero, es la regulación de las viviendas turísticas

- Yo creo que hay que regular las viviendas turísticas. En Chiclana hay dos espacios: la ciudad consolidada y la ciudad residencial. Ahí hay muchas viviendas turísticas y la vocación está en ese contexto. No es que todas sean viviendas turísticas, pero sí son una parte importante. Y pensar que en la playa se vayan a limitar las viviendas turísticas me parece absurdo. Ni en la playa ni en la transplaya. Ahora bien, en el casco urbano, posiblemente haya que reflexionar y haya que pensar una limitación a ese respecto. En cualquier caso, eso tiene que ir de la mano de la Junta, que es el organismo que te lo viene a aprobar o a denegar. La Junta se tiene que aclarar, porque en una primera dijo que no y, ahora, parece que ha pasado a una segunda etapa en la que sí que está dispuesta. Evidentemente hay que encontrar un equilibrio en donde reconocer la fuerza que tiene el motor turístico para Chiclana y el equilibrio con la ciudad que tiene que funcionar con el día a día y eso tiene que ver con la ciudad más compacta y donde a lo mejor hay que introducir algún mecanismo de control.

- De hecho, ese es uno de los principales retos en las ciudades turísticas: la sostenibilidad. Hacer compatible todo lo bueno que trae el turismo con la vida de la gente de la ciudad

- Sí, pero nosotros hemos ido creciendo poco a poco y creo que ese equilibrio lo tenemos alcanzado. La ciudad convive y se desarrolla en plenitud cuando llega el verano y cuando llega la temporada alta. Yo creo que las buenas vías de comunicación que tenemos en Chiclana permiten que la ciudad funcione con cierta comodidad. Nos pusimos a trabajar hace más de 30 años en un modelo de una Chiclana sostenible donde el crecimiento turístico y el crecimiento de la ciudad no enturbiasen la mejor calidad ambiental de la ciudad. No vamos a perder ese guion. Alguna vez ha llegado algún inversor hablando de la cantidad de hoteles, pero nuestro modelo es el que es y no nos vamos a desviar un ápice.

- En este caso, además, estamos hablando de un municipio que, según cálculos, triplica su población en verano. A nivel de servicios públicos, ¿cómo se gestiona?

- El cambio que se produce siempre es sobre la experiencia del año anterior. Fuimos creciendo, nos hemos adaptado poco a poco a ese incremento poblacional y todo está perfectamente organizado para que cuando llegue la temporada alta, las plantillas se incrementen en el personal correspondiente. Es complejo y, de hecho, yo en verano suelo estar aquí, pero el verano es un tiempo muy importante para Chiclana.

- Además de las buenas playas, el clima, en el crecimiento turístico de Chiclana ha tenido mucha influencia los eventos de verano, donde entra la consolidación del Concert Music Festival

- El Concert ha venido a ser la guinda. Una magnífica playa, buenas comunicaciones, hoteles de gran categoría, los cinco campos de golf… y faltaba un ¿y por la tarde cuándo ya ha terminado la playa y quiero disfrutar?. Nos faltaba hostelería y también hemos dado un paso importante. Faltaba el Concert, porque no es una noche de oír un concierto. Es desplazarte a un sitio muy mimado y vivir una noche mágica, una noche de ensueño donde tú vas a ver grandes actuaciones en un sitio muy especial y donde te vas a ir con el recuerdo de una noche inolvidable. Y eso tiene que ver con la magia de Sancti Petri.

- Es evidente que el turismo juega papel fundamental como motor económico. Si hablamos de cifras de empleo, este abril el desempleo era de 24, % y en abril de 2015 era del 38, 8%

- Estamos en números similares a 2008, habiendo crecido la población en 14.000 habitantes. En verano, es complicado encontrar un carpintero, un pintor, los gremios. Eso te pone de manifiesto cuál es la situación del empleo real en Chiclana. Ese es un termómetro. El Concert nos ha ayudado mucho a un modelo que dialoga perfectamente con el modelo de ciudad y de turismo que nosotros tenemos, porque no es rupturista y no genera ninguna tensión en el funcionamiento de la ciudad. Suma más a todas las actuaciones que veníamos haciendo. Pasa lo mismo con la actividad deportiva, con los deportes náuticos. Seguimos creciendo.

- Chiclana es la ciudad que más crece en población en el entorno de la Bahía. Y uno de los retos pendientes y del que se habla muchísimo por la necesidad es del cuarto centro de salud

- Es una cosa que no entiendo. No tenemos ningún ánimo de confrontación con la Junta, pero demandamos que, si Chiclana está ya a 200 habitantes de los 90.000, y hace años se decía que era necesario un tercer y un cuarto centro, ahora que hemos crecido 14.000 habitantes será más necesario. Todos sabemos la importancia de la atención primaria. Y además estaba planificado. Lo que hace falta ya es meterle mano de inmediato, construir el cuarto centro de salud. Está ya el proyecto, que hace falta una adecuación, una revisión de precio, lo que quieras, pero que se haga, porque eso va a caer encima. Igual que cuando hablamos del hospital. Hemos vivido la experiencia de Cádiz y la experiencia es que te pones a hablar de un nuevo hospital y tarda veinte años. Tenemos que empezar a hablar del hospital. Nosotros tenemos, 90.000 habitantes, el Puerto tiene menos, San Fernando tiene 5000 más, Cádiz tiene menos de 100.000. Y de estas cuatro ciudades solo una se pone en 250.000 habitantes en verano y habrá que tener esto en consideración a efectos de movilidad y de la sanidad y la educación.

- La construcción del hospital es algo en lo que han coincidido todos los candidatos por Chiclana en esta campaña electoral

- De hecho, hasta el PP. También dijo lamentablemente antes de las autonómicas que sí al centro de salud de La Cucarela y ha pasado un año y pico y estamos en las mismas. No se sabe, no contesta. Yo creo que toca trabajar y gestionar y la Junta se tiene que poner un poquito las pilas con Chiclana.

- Hemos hablado mucho del futuro y de los próximos cuatro años que se vienen, pero ¿de qué se siente más orgulloso de sus años al frente del Ayuntamiento de Chiclana?

- Yo lo que hago es porque amo mi tierra, porque me gusta lo que hago. Creo, honestamente y humildemente, que contribuyo a crear un clima de entendimiento para que Chiclana siga creciendo y coja la fuerza que está teniendo. Pero al final es la gente la que tiene la palabra. Yo lo que puedo hacer es entregarme y eso sí que lo hago. Y dialogar y hablar mucho con la gente para recibir el mensaje y a partir de ahí tomar decisiones. A las Alcaldías nos toca tomar decisiones, nos toca oír muchas cosas para tener elementos de valoración a la hora de decidir. No sé si es orgullo, pero ponerme a trabajar para que Chiclana crezca y tenga cada vez mejor calidad de vida, está ahí. Y eso va desde poner nuevas farolas a nuevos equipamientos, a viviendas, a carriles bici. Las ciudades son la suma de muchas pequeñas cosas, y aunque siempre hay obras grandes que llaman mucho la atención, las ciudades son sobre todos, muchos, muchos pequeños esfuerzos.

- Después de media vida dedicada a la política, ¿sigue manteniendo la ilusión?

- Si no te ilusionas con esto, es una losa que pesa mucho. Pero si esto forma parte del motor de tu vida, no hay problema. Pero la ilusión es lo único que permite llevar adelante una situación como la alcaldía de Chiclana.

- Muchas gracias, Alcalde

- Gracias a ti