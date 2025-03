Chiclana alza la voz para reclamar el fin de la violencia hacia las mujeres

Chiclana se suma un año más a la lucha para eliminar la violencia hacia las mujeres, conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. Para ello, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha encabezado la marcha que se ha desarrollado entre la Plaza Mayor y la Plaza de Las Bodegas, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto institucional, así como al elaborado por el Consejo Municipal de las Mujeres. Una marcha en la que también han estado presentes la delegada de Mujer, Mª Ángeles Martínez Rico, miembros de la Corporación municipal, representantes de colectivos sociales y de mujer, así como la comunidad educativa de Chiclana y ciudadanía en general.

Tras la marcha, que se ha llevado a cabo por las calles del centro de Chiclana, el alcalde ha agradecido la participación de colectivos de mujeres, clubes deportivos, integrantes del centro Reifs, así como a estudiantes y profesores de los institutos de Chiclana, fuerzas de seguridad y ciudadanía en general; y ha procedido a la lectura del manifiesto aprobado en el Pleno de la Corporación Municipal.

Trabajar desde la educación

Asimismo, José María Román se ha dirigido directamente a los estudiantes de Secundaria que han participado en la manifestación, resaltando que «aún ocurren episodios en las aulas que creíamos que eran de generaciones anteriores, de hace 40 años. Desgraciadamente continúa ocurriendo ahora en un público juvenil». «Por eso, tenemos que seguir trabajando desde la Educación para acabar con esta lacra social», ha incidido.

«Estamos hablando de una tarea de todos y todas. No puede haber silencio cuando estamos escuchando violencia en la puerta de al lado. No se puede mirar para otro lado cuando sabemos que está ocurriendo algo que no debe suceder, cuando vemos a una mujer que se le está ninguneando, se le trata con desprecio, cuando vemos violencia física, psíquica o intelectual», ha comentado el regidor chiclanero, quien ha añadido que «lo más importante es que en Chiclana hay fuerza de muchísimas mujeres y cada vez más hombres que están en la lucha de la violencia contra las mujeres».

Asimismo, la vicepresidenta segunda del Consejo Local de las Mujeres, Luisa Moreno, ha procedido a la lectura de un manifiesto aprobado en dicho Consejo.