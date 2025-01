Lola Cazalilla: «Para mí ha sido un verdadero orgullo haber trabajado para mi ciudad»

Lola Cazalilla, la que fuera concejala de Cultura y Fiestas durante el segundo mandato del alcalde José María González 'Kichi', entregará durante el mes de febrero el acta de concejala del Ayuntamiento de Cádiz. Así lo ha confirmado este martes junto a su equipo de Adelante Izquierda Gaditana, aclarando que estará presente en el pleno ordinario del próximo jueves y en el pleno extraordinario de viviendas de febrero.

«Me voy a ir de la parte más institucional del Ayuntamiento porque los gaditanos y las gaditanas realmente nunca nos vamos de Cádiz y el Ayuntamiento debe formar parte de nosotros y nosotras. Termino esta andadura por una razón muy sencilla y muy natural; me han ofrecido tengo una oferta laboral que me interesa coger y que además necesito coger». Con estas palabras, Cazalilla expone sus motivos de este cierre de etapa.

Al hilo, explica que ellos no entienden la política como profesión, si no como «un servicio público» por lo que se trata de «un acto de entrega que tiene que ser temporal y que, además, siempre lo hemos mantenido y cumplido».

La integrante de Adelante Izquierda Gaditana se embarca en un nuevo proyecto que le implica estar periodos fuera de casa, de Cádiz por lo que «se trata de una cuestión de incompatibilidad por el tema geográfico. En nuestro equipo entendemos que el municipalismo es algo que se tiene que trabajar desde aquí y estando en la oposición también nuestra figura es muy importante y, evidentemente, hay que estar en Cádiz».

Las despedidas, por muy positivas que sean, provocan sentimientos encontrados. Para Lola Cazalilla es un día alegre e ilusionante, pero también es un día triste. «Para mí ha sido un verdadero orgullo poder haber trabajado para mi ciudad desde diferentes puntos y ha sido un placer poder formar parte de un proyecto político y de ciudad como fue el del anterior mandato y como es el de ahora mismo de Adelante Izquierda Gaditana».

Inquebrantable compromiso con la ciudad de Cádiz

Además, Lola subraya que no se va a desvincular de sus compañeros ni de la organización política. Seguirá militando desde donde esté. «Mi compromiso con los problemas de la ciudad me acompañarán y me seguiré preocupando», asevera.

La política, para muchos, es profesión, pero como ella indica, es mucho más. Por ello, la concejala presume de los vínculos que ha ganado en este grupo político: «He tenido la suerte, por eso se hace doblemente difícil, de trabajar con amigos. Son de estos que van a perdurar y es una suerte pelear cada mañana por ello por lo que crees acompañada con personas que son compañeros y familia». Se marcha, pues, arropada y agradecida.

Tareas hechas y pendientes: «Cuatro años son muy pocos»

A la pregunta ¿con qué espinita te vas? Lola Cazalilla responde que «cuatro años son muy pocos para hacer tantas cosas y además me pilló la pandemia». Aunque eso sí, se siente satisfecha con la tarea realizada. «Había proyectos fundamentales como el teatro del Parque, que se tenía previsión de terminarse y finalmente no se cerró por esa crisis sanitaria. También otras iniciativas que no dieron tiempo a realizar».

Y si hablamos de tareas pendientes, a la exconcejala de Cultura y Fiestas le hubiera gustado aumentar la participación en el Carnaval. Señala y recuerda el camino que se abrió sobre el foro de prensa. «Fue justo antes de las elecciones y el equipo de Gobierno actual no ha continuado con ese espacio».

En el tema de la cultura gaditana, Cazalilla seguiría apostando por el refuerzo de tejido local, pero elevándolo al primer plano internacional. «Cuando trajimos el Congreso de la Lengua o los premios MAX, pusimos a Cádiz en el mapa de la cultura a nivel mundial y la gente lo vivió como suyo».

También ha presumido de la Feria del Libro: «Fue otro de los objetivos que yo me propuse al entrar en el Ayuntamiento y realmente fue un éxito cuando cambiamos el formato con ese nuevo espacio como fue el Baluarte. Y ahora solo espero que se siga manteniendo y que no decaiga». En definitiva, Lola define aquellos cuatro años como la «época dorada de la cultura» con la recuperación del FIT o el Cádiz en Danza.

La sucesión, todavía en el aire

Teniendo en cuenta que todavía quedan unas semanas para que Lola Cazalilla entregue el acta, el nombre de su sucesor o sucesora, sigue en el aire. Lo que sí se confirma es que la que seguía en la lista del partido, Laura Cubero, militante de Izquierda Unida, no se hará responsable de esta concejalía por «temas personales».

Siguiendo la lista de la formación le tocaría a la que también fuera ex concejala pero de Turismo, Monte Mures, y, la siguiente, Vanesa Sibón. Aunque todavía no se sabe con seguridad. El equipo político asegura que se comunicará en cuanto se sepa.