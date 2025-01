El Grupo Abu, interesado en «invertir en cualquier proyecto de desarrollo de la ciudad de Cádiz, como por ejemplo Navalips»

«Queremos invertir en cualquier proyecto de desarrollo de ciudad y de vivienda en Cádiz». Así de rotundo se muestra Manuel Abril, delegado en la provincia de Cádiz del Grupo Abu, una de las inmobiliarias líderes de Andalucía que suma ya tres promociones en la capital gaditana -Residencial Bahía Blanca, Residencial Abu Las Cortes y Torre Abu- y que tiene intención de seguir invirtiendo en la ciudad.

Aunque Abril asegura que a día de hoy la promotora sevillana no tiene firmada una cuarta promoción en Cádiz, sí reconoce que se está en conversaciones y realizando trámites para alcanzar acuerdos. No obstante, se muestra cauto y opta por no dar más información al respecto por el momento.

Lo que sí apunta, e insiste, es que el Grupo Abu está interesado en «invertir en cualquier proyecto de desarrollo de vivienda de la ciudad de Cádiz», poniendo como ejemplo Navalips. Un ambicioso proyecto urbanístico impulsado por la Zona Franca que se pretende levantar en los antiguos terrenos de Navalips y que aglutina más de 800 nuevas viviendas, la mitad de ellas protegidas, además de contar con más de 10.000 metros cuadrados de zonas verdes.

«Estamos esperando a que ese proyecto esté más avanzado para ver si podemos hacernos con parte o con todo», expone a LA VOZ de Cádiz el responsable de Abu en la provincia.

No obstante, insiste: «Navalips nos interesa, pero también nos interesa construir, si hay oportunidad, otra torre en Cádiz o edificar en otra parcela o solar...». «Vamos a apostar por cualquier proyecto que consideremos lógico y viable, porque afortunadamente tenemos capacidad de inversión y queremos contribuir al desarrollo urbanístico de la ciudad de Cádiz», apostilla el gaditano Manuel Abril.

'Próximamente' Residencial en Cádiz

Aunque la página web del Grupo Abu se puede leer: Próximamente Residencial en Cádiz / Costa de la Luz, el delegado provincial de la firma sevillana aclara que «no significa que tengamos ya una cuarta promoción cerrada», sino que se ha publicado «con la intención de que las personas interesadas en adquirir viviendas de esta promotora en la ciudad puedan inscribirse, a la espera de que cerremos una nueva operación». Una inscripción en la lista de espera que es posible realizar pinchando en el enlace 'Avísame'.

Cabe resaltar que ese listado no se abre con motivo de esa futura nueva promoción de viviendas, sino que acumula ya los nombres de las personas que se quedaron en reserva en las anteriores promociones de Bahía Blanca, Las Cortes y la Torre Abu. «Vamos llamando por orden de lista y citamos a esas personas vía telemática o presencialmente para atenderlas», indica. Y añade: «Hemos optado por dar este paso debido a la cantidad de gente que nos pregunta cómo pueden recibir información y apuntarse en nuestra lista de espera»

«El 90% de los compradores son de Cádiz»

Abril asegura que el 90% de las personas que han adquirido un piso del Grupo Abu en la ciudad son de Cádiz .«La mayoría vive en Cádiz, y también hay algunos compradores que aunque son de Cádiz no viven en la ciudad pero quieren regresar«. Con esta afirmación quiere responder a las críticas que han surgido con la construcción de las tres promociones de Abu en la capital gaditana, al considerar muchas voces que los precios de estos pisos no son asumibles para la mayoría de los gaditanos.

«Aunque mucha gente piensa que las personas que han adquirido estos pisos no son gaditanos es mentira. El 95% de los compradores de la promoción Abu Las Cortes son gaditanos, el 98% de la promoción de Bahía Blanca también lo son, y en la torre Abu, que es un proyecto de 97 viviendas, el 90% reside en Cádiz o quieren volverse a la ciudad«.

«El 90% de los propietarios de las más de 160 viviendas que estamos construyendo en extramuros son de Cádiz», zanja el delegado del Grupo Abu en Cádiz.