Bruno García: «La ciudad necesita más oportunidades en empleo y sobre todo en vivienda»

En mayor o menor grado, prácticamente todo el mundo se ha marcado algún reto o propósito de año nuevo y el alcalde de Cádiz, Bruno García, no iba a ser menor. Tras seis meses al frente del gobierno de San Juan de Dios, y después de llevar a cabo los análisis iniciales, ya ha pasado un tiempo prudencial para ir actuando en la dirección que considera la más adecuada para la ciudad. Cree que hasta el momento se han dado pasos importantes pero pone el foco en lo que queda por hacer, que es mucho y en algunos casos capital como la falta de vivienda o empleo que invita a los jóvenes a vivir fuera de la Tacita. No esconde los problemas y, por el contrario, prefiere mirarlos de frente para intentar paliarlos. En esta entrevista, realizada en el salón de la alcaldía, García esboza las líneas de trabajo que van a centrar su gestión en 2024.

–¿Qué valoración hace de los primeros seis meses de gobierno?

–Al equipo de gobierno nos ha generado mucha ilusión haber recibido la confianza de los gaditanos y en estos meses hemos dado los primeros pasos para responder a esa confianza. Hemos puesto a la vivienda como primer objetivo aportando un importante presupuesto para poner ya en la ciudad más de 100 viviendas sobre la mesa y eso nos ha dado mucho margen. También hemos conseguido la financiación del Portillo y entendemos que hemos avanzado en algunos asuntos que estaban pendientes de gobiernos anteriores como es la limpieza o el mantenimiento. Queda mucho por hacer. Hemos hecho cosas importantes, pero lo más relevante es lo que queda por hacer, que para nosotros es la clave.

-¿Se ha encontrado un Ayuntamiento mejor o peor de lo que esperaba?

-Más allá de cómo me lo esperaba, he confirmado que es un Ayuntamiento en el que el anterior equipo de gobierno no había trabajado todo lo que necesita esta ciudad. Y una vez que estoy dentro, se ha confirmado lo que se veía en la calle. A la larga, lo que pasa en el Ayuntamiento se va viendo en el reflejo en la calle.

-¿Cuáles son los principales retos para 2024?

-Me he puesto como objetivo en los primeros seis meses, que son fundamentales, cuatro prioridades que he dejado muy claras, y la primera es tener un presupuesto en las próximas semanas. Otra es el pliego del servicio de ayuda a domicilio que tiene que dar un buen servicio a nuestros mayores y a la vez tiene que dignificar la situación de las trabajadoras que lo dan. También la licitación de la movilidad que nunca hemos tenido y la última es que se vean avances claros en los grandes proyectos sobre los que queremos ir cerrando certezas como son el nuevo hospital, Náutica, Valcárcel o la Ciudad de la Justicia.

-Cádiz sigue perdiendo habitantes. ¿Cuál es el plan para paliarlo a corto, medio y largo plazo?

-Nosotros creemos que la ciudad necesita más oportunidades en empleo y sobre todo en vivienda. Pensamos que se puede hacer. De hecho, en los primeros seis meses hemos proyectado más que las 68 viviendas que se plantearon en ocho años. Y creo que hay zonas como el interior del Muelle o la Zona Franca que nos van a permitir generar más empleo en los próximos años. Tenemos que frenar esa curva.

-La turistificación sube los precios y dificulta que los gaditanos sigan viviendo en la ciudad. ¿Cuál es su modelo respecto al turismo?

-Realmente lo que sube el precio es la falta de oferta, por lo que en un contexto en el que hay falta de vivienda, se genera una tensión. Y si encima las que hay se dedican al turismo, pues también. Por eso hay que construir. Vamos a actuar en las dos líneas, una generando más vivienda, aumentando la de protección oficial, la libre y el alquiler social, y luego queremos ser restrictivos con la vivienda turística porque lo importante es la convivencia. Nosotros hemos heredado una normativa que estamos aplicando y que vamos a seguir aplicando.

-¿Cómo se combate el desempleo?

-Generando oportunidades en lugares donde es necesario que haya más desarrollo económico como la parte exterior de la Zona Franca que se está rehabilitando y reformando o en lo relativo a la integración Muelle Ciudad. También creemos que va a haber empleos que se pueden mejorar en torno a la cultura, que en una ciudad como la nuestra puede ir de la mano y generar un turismo sostenible.

- ¿Es Cádiz una ciudad con futuro para los jóvenes?

-Esa es nuestra obligación y vamos a generar vivienda para frenar esa tendencia. No es sólo que lo vea, es que nos vamos a dedicar a ello durante los próximos cuatro años.

-La limpieza sigue generando asperezas y recientemente ha anunciado la llegada de nueva maquinaria.

-La limpieza es uno de los grandes temas y además es el gran contrato que tiene esta ciudad. Fuimos a las elecciones sabiendo que la ciudad estaba en una situación complicada en ese sentido porque habían tardado mucho tiempo en adjudicar el concurso, esos tiempos son los que han hecho que las maquinarias se fueran retrasando y que todavía no contemos con lo que necesitamos. Estamos reclamando a la empresa para que agilice los trámites y llegue lo antes posible. En verano hicimos un plan de choque para afrontar que teníamos más personas y nuestra intención es que en 2024 se note mucho más la limpieza y también el mantenimiento.

Grandes proyectos pendientes

-¿En qué situación está el nuevo hospital?

-La Junta de Andalucía ha confirmado muchas veces su compromiso de hacerlo. Ahora se está tratando el tema del suelo, yo estoy hablando de forma leal con la Zona Franca para ver opciones y cuando tengamos una solución la vamos a decir.

-¿Qué va a suceder con Valcárcel?

-Con Valcárcel estamos a las puertas de una solución porque el próximo rector va a tomar posesión ya en breve y a partir de ahí me sentaré con él para ver cuál es su visión de Valcárcel y poder llegar con la Junta a un entendimiento de las tres partes para fijar la hoja de ruta.

- El consejero de Justicia José Antonio Nieto expuso que hasta 2025 no iban a empezar las obras de la Ciudad de la Justicia.

-Son los plazos que existen en la licitación. El consejero informó de que en 2024 va a haber dos licitaciones, una que es la propia del pliego de Fondos Europeos que tiene 10 millones de euros y otra que es la público-privada en la que se licita tanto el espacio como el proyecto y la construcción. Por los plazos, lo que vino a decir es que licitándolo este año, se podrá empezar a partir del año que viene. Los plazos se van a cumplir y en 2025 vamos a ver movimiento para que la Ciudad de la Justicia sea ya una realidad.

Actualidad municipal

-¿Cuál es el balance de la EDUSI, que finalizaba el 31 de diciembre?

-Esta semana vamos a hacer un balance público. Veníamos de una situación muy complicada y hemos incrementado el porcentaje de ejecución. Hemos intentado darle solución.

-¿Por qué presentaron enmiendas de sustitución a las propuestas de la oposición teniendo mayoría absoluta?

-Es una figura que está aprobada por el reglamento planteado por el gobierno anterior. Es decir, planteado por ellos mismos. Si es buena o mala, que creo que es buena, es una cosa del equipo anterior. La utilizaban también ellos. Cada partido tiene su planteamiento y la medida puede no salir, lo que pasa es que no tienen una mayoría. La ciudad de Cádiz ha sustituido un gobierno por otro, los vecinos y las vecinas. Es una decisión del pueblo. La enmienda de sustitución permite debatir y generar una posición y podemos llegar a acuerdos, pero el debate sigue estando ahí. Es más, en el último Pleno quienes no pudimos debatir fuimos nosotros, que planteamos hablar en los puntos a tratar y nos dijeron que no, que preferían retirarlos. Lo que hay detrás de todo esto es una estrategia de Adelante Izquierda Gaditana, que exageran intentando hacer ver que tenemos un perfil distinto al moderado y no es así. Nada que hayamos hecho nosotros no lo han hecho ellos antes. Quieren gobernar desde una minoría y eso no es posible, no porque nosotros digamos que no, sino porque el pueblo de Cádiz les ha dicho que no.

Búsqueda de alianzas

-¿Qué efectos puede tener el hecho de que la Diputación esté gobernada por el PP al igual que el Ayuntamiento?

-La Diputación el año pasado nos ayudó con la Gran Regata, con la Sail GP y luego con el Pabellón Portillo. No recuerdo que nos ayudase mucho en los años anteriores, no tengo esa sensación. El avance con un proyecto como el Portillo se lo debemos en gran parte a la Diputación, a la presidenta Almudena Martínez y al vicepresidente Juancho Ortiz, que han hecho un trabajo importante para que el año 2025 ese dinero esté preparado y, cuando la obra se esté ejecutando, la Diputación pueda poner su parte.

-¿Qué le pide al Gobierno de España?

-Hay un tema que me gustaría hablar con máxima lealtad cuando llegue el momento y es sobre el Castillo de San Sebastián, para que se pueda abrir para la ciudad, para ver qué colaboración conjunta podemos hacer. También hay que cuidar la muralla y es importante el asunto del hotel de Puerto América, que está pendiente del Consejo de Ministros. Yo quiero ver en el Gobierno de España y en el resto de administraciones aliados. Lo hemos hecho con ciudades como Puerto Real, San Fernando o Chiclana, con administraciones como la Diputación de Cádiz o la Junta de Andalucía y también lo vamos a hacer con el Gobierno de España, al igual que hacemos ya con Zona Franca y la Autoridad Portuaria. Me gustaría que fuera un aliado de la ciudad de Cádiz.

El carnaval y la agenda cultural

-A una semana de que arranque el COAC, ¿cree que está todo inventado o hay fórmulas para hacer crecer aún más el concurso?

-El Concurso de este año está planteado de esta forma porque hemos hecho un consejo de participación, en el que estaba por cierto la oposición, antes no. Ahora ha decidido el equipo de gobierno, tras haber escuchado a las distintas entidades que nos han ido diciendo que estas eran sus prioridades. El Concurso lo tienen que plantear las entidades, nosotros somos los organizadores y vamos a ejecutarlo y creo que va a ser bueno. Si hay cosas que se pueden mejorar, se mejorarán. Pero no está hecho a voluntad de un alcalde o de un concejal, es lo expresado de forma participativa, con la oposición dentro, insisto. Creemos que puede ser un muy buen carnaval. De hecho, los primeros pasos han sido muy positivos.

-Llenar el calendario de eventos era otro objetivo que se marcó. ¿Se prevén algunas citas relevantes?

-Este año puedo confirmar que va a estar nuevamente el South International Series Festival, hemos conseguido en los últimos días gracias a la Junta de Andalucía el partido de la selección femenina (la semifinal de la Nations League ante Países Bajos el viernes 23 de febrero, jugándose ambas selecciones un billete para los Juegos Olímpicos) y no habrá Sail GP, que vuelve el año siguiente, ni habrá Gran Regata. Sí que se celebrará el Viento Fest, que son los conciertos que iban de la mano de la Sail GP, y trabajamos en otros conciertos del verano. Se ha demostrado que esta fórmula a la calle también le viene bien porque contar con estos eventos genera un atractivo y un consumo que es positivo. Estamos viendo diferentes opciones pero es una fórmula que se va a mantener los próximos cuatro años.