El alcalde responde a la oposición: «El coraje que dicen que me falta lo tuvieron que poner ellos durante ocho años»

Tras la intervención del alcalde de Cádiz para valorar sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento, llegó el momento de las preguntas de los periodistas que cubrían el acto. Una de las cuestiones que se le hizo llegar a Bruno García fue que la oposición, especialmente Adelante Izquierda Gaditana, le acusa de tener falta de coraje para defender los intereses de Cádiz. También se le pregunta si el buen rollo mostrado en el Pleno de organización ya brilla por su ausencia.

El alcalde no se ha mordido la lengua. «No voy a meterme en eso de si hay buen rollo o no, yo trabajo para que haya diálogo y colaboración. Ayer tuvimos por ejemplo participación con la celebración del consejo del Carnaval, estuvieron los partidos políticos de la oposición, eso no había pasado antes y ahora sí pasa. El nivel de la participación es absoluto. Tengo una buena relación y la voy a seguir teniendo más allá de que no estemos de acuerdo», ha adelantado Bruno García antes de ir al grano de la respuesta:

«No estoy de acuerdo con dos palabras que han dicho: renuncia y coraje. Miren, me parece llamativo porque el remanente de más de 18 millones de euros es un dinero que no le corresponde ejecutar a este equipo de Gobierno. Le correspondía a ellos, a los dos, a los que gobernaban y a los que dejaban gobernar, a los que gobernaban y a los socios de los que gobernaban. Le correspondía a ellos ejecutar esos 18 millones. ¿Por qué no lo hicieron? No lo sé, si fue por dejadez, porque no miraron el presupuesto, porque no estaban encima de las cosas, porque no querían hacerlo... no lo sé. Pero la realidad es que el único que renunció a ejecutar esos millones del remanente fue el equipo de Gobierno anterior. Y eso no es una opinión, es un dato. Nosotros estamos resolviendo lo que ellos no hicieron. Y si querían hacer una apuesta por la vivienda, la podrían haber hecho porque presupuesto tenían. Y es llamativo y paradójico que seamos nosotros quienes lo hacemos«.

«Pues claro que lo hacemos, esa es exactamente la diferencia. El coraje que dicen que me falta es el que tuvieron que poner ellos sobre la mesa los últimos ocho años en Cádiz. Ese coraje es el que está ciudad ha echado en falta. Y esa falta de coraje es el que ha hecho que los gaditanos hayan decidido que lo mejor que le podía pasar a esta ciudad es que esos dos partidos que hablan de coraje fueran a la oposición. Esa fue la decisión tomada por los ciudadanos de Cádiz tras verles gobernar. Ese coraje que ahora me reclaman lo podrían haber utilizado, invocado, lo podrían haber hecho suyo ellos en los últimos ocho años. Y no lo hicieron. Ellos lo saben también«, ha concluido Bruno García para poner fin al tirón de lengua.

Más temas:

Cádiz

Prensa