El alcalde de Cádiz aspira a construir unas 400 viviendas protegidas en el suelo que ocupa la lonja

Dos grandes retos se ha marcado el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz: recuperar espacios públicos para la ciudad y construir nuevas viviendas protegidas. Y para este último objetivo, el alcalde tiene la vista puesta en el suelo donde se ubica la lonja municipal de frutas y hortalizas. En ese espacio del barrio de Cortadura pretende materializar un ambicioso proyecto de edificación de unas 400 viviendas.

Días atrás, Bruno García incidió en ambos propósitos al anunciar la concertación de un crédito de 27 millones de euros para asegurar la financiación para tres grandes proyectos: la rehabilitación de la Puerta de Tierra, la reurbanización de la avenida de Astilleros y la construcción del Parque del Cementerio, recuperando así este espacio de casi 20.000 metros cuadrados para ofrecérselo a la ciudad convertido en una amplia zona de esparcimiento con equipamientos sociocultural y deportivo.

Asimismo, ha anunciado, como otro proyecto prioritario, su intención de construir una nueva plaza en el barrio de La Viña, en la trasera del edificio Valcárcel. Sin olvidar el Parque de la Muralla, por el que ya apostó el anterior equipo de Gobierno pero que no pudo iniciar al no obtener los cuatro millones solicitados a Europa, a través de los fondos Next Generation, para su ejecución.

Y a estos tres proyectos de recuperación de espacios, suma también el primer edil la reapertura del Castillo de San Sebastián -tras seis años cerrado-, dándole un uso público.

Construir nuevas viviendas es el otro gran reto del gobierno local, «el más importante» para el regidor, como él mismo ha recalcado. Es por ello que García ya ha destinado 9 millones de euros a la empresa municipal de suelo y vivienda, Procasa, para la ejecución de 107 nuevas viviendas en diferentes promociones, y de esa cifra 78 ya están en fase de licitación. Y en el pleno extraordinario de este jueves se aprobará una modificación de crédito para, entre otras cuestiones, aportarle otra cuantía de 1,78 millones de euros para tres actuaciones concretas: el II Plan de Rehabilitación Interior del Parque Municipal de Vivienda (un millón de euros), complementar financiación de promociones de vivienda pública en marcha (medio millón) y la recuperación y puesta en uso de viviendas municipales (280.000 euros).

Así, el Ayuntamiento de Cádiz ya tiene encaminados y asegurados todos estos proyectos en materia de vivienda. Pero aspira a más.

El primer edil tiene intención de levantar nuevas viviendas en el espacio que actualmente ocupa la lonja municipal de frutas y hortalizas, en la calle Adelfa del barrio de Cortadura,tal y como recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Cabe recordar que durante la campaña electoral, el entonces candidato a la Alcaldía del Partido Popular ya señaló ese espacio como el lugar idóneo para la construcción de viviendas. «La solución -dijo a mediados de mayo de 2023- es construir viviendas, y se pueden construir y queremos hacerlo en la lonja de frutas de Cortadura», aseguró García días antes de las elecciones municipales.

Viviendas que serían protegidas y que, según las estimaciones realizadas por el equipo de Gobierno, podrían sumar unas 400, lo que la convertiría en la promoción más importante de protección oficial de los últimos años en la ciudad.

No obstante, fuentes municipales remarcan que este proyecto aún está «muy incipiente» y que «por ahora» sólo es «una aspiración» del gobierno local. Y es que antes de proyectar varios bloques de pisos en la calle Adelfa, el Consistorio tiene que, además de buscar la financiación para este ambicioso proyecto, decidir qué hacer con la lonja, que adolece de falta de mantenimiento desde hace años.

Cabe recordar que hace casi una década, en 2015, el gobierno local de Teófila Martínez ya buscó un nuevo espacio para este equipamiento, que no está contemplado en el PGOU. Debido al crecimiento residencial en su entorno, así como a la transformación de la actividad comercial de la propia lonja y a la necesidad ya por aquel entonces de reformar el edificio -que suma actualmente 41 años-, se apuntó hacia la Zona Franca como posible ubicación para los mayoristas. Pero finalmente la operación no prosperó.

Como tampoco salió adelante, durante el primer mandato de José María González 'Kichi', la intención del gobierno local de trasladarla a los terrenos de Ibérica Aga, para lo que presionó -sin éxito- a la Zona Franca. Ni tampoco se pudo materializar, ya en el segundo mandato, un proyecto de reforma que fue encargado a la Delegación municipal de Urbanismo y en el que las obras fueron presupuestadas en unos 200.000 euros. No fue posible ejecutarlo puesto que la ley impide invertir en edificios que están fuera del PGOU, por lo que el documento quedó guardado en un cajón.

Por el momento, Bruno García habla de su intención de edificar bloques de vivienda en el solar que ocupa el precario y deteriorado edificio de la lonja, aunque sin despejar la incógnita de qué pretende hacer con este equipamiento en el que realizan su labor seis mayoristas que se reparten entre 10 de los 18 módulos habilitados en su interior.