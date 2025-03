Ana Santamaría: «La educación sexual que se imparte en España es muy deficiente»

Uno de los principales causas ante el aumento de casos de infección de transmisión sexual es el desconocimiento por parte de los jóvenes, el grupo más afectado, sobre el riesgo que supone infectarse de este tipo de enfermedades. Ana Isabel Santamaría Sánchez es graduada en Psicología por la Universitat Oberta De Catalunya, cuenta con un postgrado en Arteterapia, Terapia de Parejas y Sexología en el Instituto IASE de Valencia, un máster de Psicología General Sanitaria por la Universidad Europea de Madrid y otro máster en Sexología y Terapia de Parejas del Instituto de la Pareja de Murcia. Habla de la «deficiente» educación sexual existente en España.

-Hablamos de un aumento de casos de contagio de ETS e ITS en Andalucía. ¿Por qué es importante recibir una educación sexual desde pequeños?

-Es fundamental recibir una educación sexual desde una edad muy temprana porque al final la sexualidad es algo que involucra a todo el mundo, no es algo solo enfocado a las personas adultas o de mayor edad. Los niños tienen que entender que desde pequeños en su cuerpo existen unos cambios, y estas cuestiones son las que provocan que se quite ese tabú que hay en nuestra sociedad, que es real, por parece que hablar de sexualidad es algo malo, cuando realmente es algo natural.

Las clases de sexualidad son talleres muy concretos y que se organizan en los colegios de forma muy concreta y no hay como una educación, y de hecho, para que se desarrollen estos talleres deben contar con una serie de requisitos y tiene que ser aprobado, que no ocurre siempre. Y con todo esto, parece que al final es algo malo, y lo que ocurre con las ETS o las ITS el problema es justo ese, que no se habla, y si se trata solo se comenta la importancia del uso del preservativo. No explican las enfermedades que hay, de que forma se transmiten, hace falta una información más detallada y global.

-¿Por qué hablar de sexo sigue siendo un tema tabú en España?

-Creo que simplemente es por la sexualidad en sí misma. No sé que es lo que pasa porque parece que vamos desarrollándonos y ese tema se queda ahí. En los años noventa se hacían más campañas de concienciación, se hablaba más del tema, y ahora se tiene más acceso, pero sin embargo se habla menos.

-La famosa expresión de «con internet se educan solos»

- Sí. Lo que pasa es que tenemos un problema y es que en las redes sociales está prohibido hacer divulgación de la sexualidad, no quieren que se traten estos temas. Los jóvenes ya no están en internet realmente, internet se usa por los jóvenes para buscar pornografía, pero en las redes sociales no se puede hablar de ello y es una pena. La información debe llegar desde la educación sexual, pero tampoco llega.

-¿Hasta qué punto puede llegar a ser perjudicial para un niño que exista una sobreprotección por parte de los padres en cuestiones relacionadas con la sexualidad?

-Ese es el gran problema, la sobreprotección de algunos padres hacia sus hijos con el tema de la sexualidad. Cuando hay una sobreprotección y no quieres que tus hijos se enteren de nada relacionado con esto, ese niño al final va a recibir esa información de alguna forma. Si tú no se la proporcionas de manera adecuada, a través de unos canales adecuados como puede ser a través de un médico, a través de sus propios padres, o un sexólogo. Si tú esa información se la quitas, a ellos les va a seguir llegando, y si no se la das, cuando mantenga relaciones sexuales no va a saber qué hay detrás. Incluso con el tema de las enfermedades creo que hay un problema y es que como estamos en una sociedad avanzada y con acceso a una medicina preventiva es un problema pensar que la existencia de medicinas para tratar estas enfermedades se le resta el riesgo de que pase algo.

-¿Los jóvenes le han perdido el miedo a las ETS e ITS?

- Sí. Ahora mismo se le ha perdido el miedo. Antiguamente se hablaba mucho de un riesgo de embarazo o de la transmisión del VIH si no se usaba un preservativo, pero con la cantidad de información que tenemos a día de hoy con la medicina se ha creado una falsa sensación de seguridad en los jóvenes, incluso con el uso de preservativos que se reduce la percepción del riesgo que hay de mantener relaciones sin una precaución.

-¿Cómo definirías la educación sexual que se imparte en España?

-Ahora mismo la educación sexual que se imparte en España es muy deficiente, precisamente por el tabú que hay por detrás y realmente no se hace una educación sexual real. Para hacer un programa de educación sexual tienes que ir a un colegio, presentarlo en unas horas de tutoría, es una hora cada dos semanas y que te dejen en un colegio en concreto. Tiene que ser algo muy corto, no se da toda la información que se debe. Por otro lado, en función de la etapa evolutiva en la que se encuentre no se debe dar la misma educación sexual a un niño de seis años y a un adolescente de quince años.

-¿Cuándo se le debe hablar a un niño por primera vez de educación sexual?

-Desde muy pequeños, desde los dos años se les puede explicar las cosas. Hay muchos sexólogos y psicólogos escribiendo libros dirigidos a niños de edades muy tempranas explicándoles que en el cuerpo existen cambios, que existen unos límites, qué nombres ponerles a tus zonas íntimas... eso hay que empezarlo desde muy pequeños.

-Hablaba antes de la pornografía. Hay estudios que demuestran que cada vez los jóvenes consumen pornografía a una edad más temprana y muchos adolescentes piensan que lo que ven en sus pantallas es real.

-Ese es el otro gran problema. Si tú no recibes una educación sexual, cuando busques en internet vas a encontrar algo que no es real. La pornografía está diseñada para excitar, lo que hay no es la realidad, lo que se ve no es una relación sexual como tal. Ahí no se muestra el uso de preservativo, no se muestran los cuidados que hay que tener. Se muestra solo algo muy concreto en un momento muy concreto de la sexualidad. Sobre las ETS no aparece nada, no se está teniendo en cuenta que hay detrás, pero al final las personas que graban ese tipo de contenido tienen unos controles sanitarios por detrás que no aparecen y que los jóvenes no saben. Hay una falsa idea de lo que es la sexualidad.