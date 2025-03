Un actor francés, uno de los detenidos de la red que traficaba con cocaína en veleros y la distribuían por Cádiz

En julio Jean Claude Pautot desfilaba por la alfombra roja de uno de los festivales de cine más famosos del mundo, Cannes. Allí, de esmoquín negro y pajarita, se dejaba retratar por cientos de flashes como actor al participar como secundario en la película 'The innocent'. Pero además, el foco mediático también se fijaba en él como un «ejemplo de reiserción». Porque Pautot, a los 66 años, es uno de los convictos más conocidos del país galo. Ex atracador de bancos -encargos supuestos de la mafia marsellesa- fue condenado en varias ocasiones. 25 años entre rejas. Otros tantos, huido camuflado en identidades falsas. Sin embargo, estando en prisión le vino su pasión por el arte, por la pintura. Incluso llegó a exponer. Y más tarde escribió su propia vida delictiva en un cómic 'Face au mur' (Contra la pared), publicado en 2017. Con gran éxito. En la película, 'The innocent' (El inocente), encarnaba a un exprisionero. Su aspecto rudo y su pasado le ayudaban a meterse en el papel y a ser muy creíble.

Sin embargo, en su vida parece que ha vuelto a haber un nuevo cambio de guión y puede tener otra vez encima la sombra de una celda. Según ha podido confirmar este periódico y como ya se hicieron eco hace unas semanas en Francia, Pautot es uno de los detenidos en el marco de la última operación realizada de manera conjunta en la que han desmantelado una red que se dedicaba al transporte y la distribución de grandes cantidades de cocaína en veleros.

Esta presunta organización estaba asentada en Marbella y París, y el estupefaciente que traían en estos barcos desde Sudamérica era distribuido por las provincias de Cádiz y Málaga, así como por la región de Ile de France que engloba París y su área metropolitana.

Todavía no han trascendido muchos más detalles sobre la implicación exacta de este actor en los hechos, pero, según ha podido saber LA VOZ, su papel aquí era «servir de enlace» entre la rama francesa y la española.

Así, y según se detalla en un comunicado de fuentes oficiales, el entramado, asentado en Marbella y París, preparaba envíos de cocaína desde el Caribe hasta Europa en veleros capitaneados por uno de los miembros de la organización. Presentaba dos ramificaciones: una francesa, que se ocupaba de la distribución de la droga, y la española, encargada de los contactos con las organizaciones suministradoras del estupefaciente radicadas en Colombia y Venezuela.

La operación, desarrollada por agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a la OFAST (Office Anti Stupéfiants) francesa, coordinados por EUROJUST, ha finalizado con la detención de 15 personas y la incautación de más de 1.000 kilos de cocaína, 797.950 euros en efectivo, dos veleros, siete vehículos y tres armas de fuego, entre otros efectos.

Punto de inicio: El Puerto

Esta compleja e importante investigación, que engloba y conecta dos continentes y varios países, tuvo uno de sus principales puntos de arranque en El Puerto. Al parecer se inició en el verano de 2021 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la llegada de un velero a la localidad portuense. Este barco estaba capitaneado por un ciudadano francés, que podría estar vinculado con el tráfico de cocaína.

A partir de ahí comenzaron a tirar del hilo y empezaron a averiguar qué vínculos había entre este individuo y un segundo ciudadano francés que estaba siendo investigado por la Policía Nacional, también por su presunta relación con el tráfico internacional de estupefacientes. El primero era ya conocido en Francia por sus conexiones con el narcotráfico, llegando incluso a tener que ser rescatado de un velero en 2018 que sospechan iba cargado de 'coca'. El segundo no tenía estas relaciones pero sí es el hermano de otro supuesto narco de París.

Y una vez identificados, los agentes constataron numerosos encuentros entre ellos. Tanto en España como en su país. Como confirmaron, aquí se solían reunir en Marbella y en estos encuentros había históricos miembros de la mafia marsellesa. Y entre ellos, estaba Pautot.

El abordaje

Poco a poco los investigadores fueron uniendo piezas y así en otoño de 2022 observaron que la organización aceleraba los preparativos de lo que parecía una operación en marcha. Uno de los supuestos cabecillas comenzó a viajar mucho a Francia donde se reunía con su hermano en un piso donde «movían bultos». Al mismo tiempo otro compró y arregló un velero en Martinica y tras pasar allí unos días partió en solitario. Aunque había declarado como destino final Francia, el velero no tomó rumbo a Europa sino que navegó dirección sur y permaneció unas horas al norte de la zona de Isla Margarita. Después modificó su rumbo e inició la travesía hacia Europa por la ruta de las Azores.

Llegados a este punto y con varios indicios ya claros, los agentes solicitaron a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) colaboración de la Armada Española para proceder al abordaje del velero empleado por la organización. Un equipo de investigación compuesto por agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y OFAST embarcó junto a los militares de la Armada para llevar a cabo el asalto del velero en alta mar.

A pesar de las malas condiciones del mar, a finales de diciembre un equipo del GEO abordó el velero al oeste de las Islas Azores. En su interior se localizaron 25 fardos de cocaína que arrojaron un peso total de 740 kilos de estupefaciente. Asimismo, detuvieron a dos personas; al primero de los investigados de nacionalidad francesa y a otro hombre venezolano que cumplía las funciones de 'notario' -quien asegura que la mercancía llega y se entrega- y que había embarcado en el velero junto a la cocaína en Isla Margarita.

Esta intervención precipitó la explotación de la operación en tierra, con detenciones y registros realizados de manera coordinada en España y Francia.

En España se incautaron 52.450 euros en metálico, dos armas de fuego localizadas en un domicilio de Salamanca, dos routers satélites para embarcaciones, vehículos y múltiples terminales móviles, algunos de ellos con sistemas de comunicación encriptados. Por otra parte, el piso de Francia donde habían sido vistos los hermanos, ubicado en el centro de París, resultó ser «una guardería de estupefaciente» donde se localizaron otros 345 kilos de cocaína y un arma de fuego. Además, en otros registros intervinieron 745.500 euros.

La operación, que ha finalizado con la detención en total de 15 personas –entre las que se encuentran los líderes de la organización, los encargados del transporte, los distribuidores del estupefaciente en Francia, financiadores, colaboradores más cercanos y representantes de la organización suministradora en España- ha permitido «la completa desarticulación de la organización criminal».

La operación Garlan-kore ha sido coordinada en España por el juzgado de instrucción número 2 de El Puerto y por la Fiscalía Antidroga de Cádiz. Y en Francia por el juzgado interregional contra el crimen organizado de París.