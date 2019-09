Actualizado 24/09/2019 a las 19:47

«Sálvame» es un lugar en donde los límite entre lo profesional y lo personal quedan diluidos. Esto ha vuelto a suceder una vez más en programa de las tardes de Telecinco, en una relación que parecía indestructible. Belén Esteban y Belén Ro han discutido y se ha puesto en peligro los más de 20 años de amistad que les unían, en concreto desde el bautizo de Andrea Janeiro, tal y como la periodista recordó.

Todo comenzó con un mero debate entre ambas con lo sucedido en el clan Carrasco Flores. Cuando Antonio David entró en «GH VIP», Esteban se posicionó a favor de este, mientras que Ro lo hizo en favor de Rocío Carrasco. Y, desde entonces, la tensión no ha hecho más que aumentar hasta perdieron los papeles y terminaron discutiendo en directo.

Todo comenzó en el pasado «Sálvame deluxe», durante el debate de «GH VIP». En la mesa se encontraban tanto Belén Rodríguez como Raquel Mosquera, exmujer de Pedro Carrasco. Entre ambas, como ya era habitual, no cesaron el lanzamiento de dardos durante sus intervenciones. La tensión llegó hasta tal punto que saltaron las chispas entre ambas, teniendo que intervenir María Patiño para que cesara la tensión.

Durante este tenso momento, Belén Esteban se posicionó a favor de Mosquera, dejando de lado a su amiga. Esto no le gustó nada a Rodríguez, que se sintió abandonada por uno de sus principales apoyos dentro del programa, tal y como reconoció este lunes en «Sálvame». Jorge Javier Vázquez intentó interceder entre ambas, aunque la situación era bastante complicada de destensar.

«Me he partido la cara por ella 20 años, siempre, en cualquier tema y, de llegar a la situación del otro día, a mí sí me molesta que una compañera y amiga mía se ponga de parte de Raquel Mosquera, que la que tuvo que sacar la cara por mí fue Lucía Pariente. Aparte de eso, la adoro», aseguró Rodríguez. Belén Ro considera que Esteban no la defendió públicamente en la bronca con Mosquera. Y es que la «princesa del pueblo» piensa que la peluquera tenía la razón en la disputa, pero esto no le sirve como excusa a la colaboradora. «Si Belén Esteban se enfrentara a un invitado, la defendería sin dudarlo. Lo he hecho. A mis amigos les quiero por lo que son, no por lo que digan o hagan. Eso es amor incondicional», le reprochó la periodista a su amiga y compañera.

Desde el punto de la de San Blas, había actuado adecuadamente al no sacar la cara por su amiga, fundamentalmente porque considera que no estuvo acertada con sus comentarios. «Nunca te he pedido que estés a mi lado, me voy a callar porque iba a decir una cosa que si la digo íbamos a tener un problema», le respondió, intentando evitar su mirada y apartando la cara de la cámara para poder contener su enfado.

Pero, a pesar de esta complicada situación entre ambas, Belén Rodríguez sigue teniendo claro que Esteban es su amiga. «No dudo que si me pasara algo que iba a tener en el primer puesto a mi amiga Belén, son cosas de trabajo que estamos chocando y me duele», afirmó.