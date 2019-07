Actualizado 02/07/2019 a las 09:58

Miriam Saavedra, ataviada de Manolo Santana, entró este lunes en el plató de «Sálvame» para conmemorar la victoria del tenista en Wimbledon en 1966. La broma no hizo gracia a Mila Ximénez, exmujer del deportista, con quien además comparte una hija.

Como era de esperar, el esperpéntico momento no pasó desapercibido para la periodista, quien no dudó en lanzar una clara advertencia a Saavedra: «Es el padre de mi hija, no lo olvides. Las chanzas y las bromas que tengas que decir, que sean sobre tu novio», afirmó Ximénez.

No está siendo una semana sencilla para la colaboradora de «Sálvame». Ximénez, una de las asistentes a la boda de Belén Esteban, se encuentra en el ojo del huracán a cuenta de las fotografías realizadas por el paparazzi Diego Arrabal. Mila, que en las últimas semanas ya ha amagado en varias ocasiones con abandonar el programa, tiene pendiente una charla con Belén Esteban que, con total seguridad, se producirá en los próximos días, cuando la «Princesa del Pueblo» regrese al trabajo.