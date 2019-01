Ana Rosa Quintana se burla de la caricatura «feminazi» que le ha hecho Vox

Actualizado 08/01/2019 a las 17:54

Parece que Vox y «El programa de Ana Rosa» están condenados a no entenderse. La semana pasada se produjo una tensa entrevista entre Antonio Maestre y Javier Ortega Smith, que terminó con el secretario general del partido de Abascal negándole la respuesta al colaborador habitual del programa Antonio Maestre.

«¿Los chiringuitos que ustedes quieren desmontar en la comunidad de Andalucía, son similares al del que chupaba subvenciones su líder Santiago Abascal en la Comunidad de Madrid y por el que cobraba 90.000 euros al año sin ninguna función conocida?», le preguntó el colaborador habitual de «El programa de Ana Rosa», despertando el enfado de Ortega Smith.

El número dos de Vox no dudó en responder con similar dureza a la pregunta lanzada, calificando a Maestre de «delincuente». «Mire, yo a los presuntos delincuentes como usted les contesto cuando estoy en sede judicial. Ya nos veremos ante los tribunales y no voy a aceptar que quien nos ha acusado nada menos que de complicidad de un asesinato me haga preguntas en una entrevista. Así que no pienso contestarle», a lo que se sucedió un tenso silencio.

Después de la tensa entrevista, el número dos de Vox ha decidido cobrarse su venganza contra «El programa de Ana Rosa», en esta ocasión con una irónica carta a los Reyes Magos en la que la protagonista pasaba a ser Ana Rosa Quintana, la presentadora, ausente la semana pasada.

Así, Ortega Smith pedía a los Reyes una muñeca Monster High del grupo de las «feminazis», entre las que incluía el rostro de Ana Rosa Quintana, y a las que se refirieron como «Monster nazis FemiHigh». La presentadora de Telecinco no ha dudado en responder al gancho, no sin cierta ironía: «Yo tengo que decir que estoy muy contenta. Si los nacionalistas me llaman facha, los de Vox me llaman feminazi, los de Podemos de derechas… entonces quiere decir que hago bien mi trabajo». «Tengo las piernas mucho más bonitas», ha terminado burlándose la presentadora.