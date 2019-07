Actualizado 03/07/2019 a las 16:10

Minerva Piquero se caracterizó por ser una de las presentadoras de los avances meteorológicos más reconocidas de la televisión en España. Llegó a Antena 3 después de probar suerte en México, y cayó en la cadena de San Sebastián de los Reyes según fue inaugurada, a comienzos del año siguiente. A través del espacio «Retratos con alma», de TVE, Piquero ha reconocido que sus comienzos como «chica del tiempo» no fueron nada sencillos.

Hasta la fecha, la información meteorológica se ofrecía llena de tecnicismos, algo que provocaba que los espectadores no supieran con claridad el tiempo que haría al día siguiente. Minerva Piquero se decidió en cambiar eso. «Llegué rompiendo esos cánones», asegura. «La primera semana me la pasé con un diccionario al lado traduciendo las palabras que no entendía», y como ella, los espectadores, por lo que decidió cambiar la manera de informar.

Gracias a su innovadora forma de explicar el pronóstico atmosférico, Minerva Piquero fue ganando seguidores y adeptos a diario. Sin embargo, como todos los cambios, su forma de informar también estuvo rodeada de críticas. «Gracias a Dios, en los años noventa no había redes sociales porque me consta que durante los primer años llegaron a enviar cartas a Antena 3 pidiendo mi despido porque estaba profanando la información meteorológica», dijo en su entrevista en «Retratos con alma».

De hecho, no solo era la forma de informar lo que no terminaba de convencer a algunos espectadores, sino que había un detalle que tampoco terminaba de cuadrarle a la audiencia: Minerva Piquero sonreía mientras daba el pronóstico. «Llegaron a decirme que no sonriera porque no estaba bien sonreír», decía, según el contenido de las cartas que llegaban a la redacción de la cadena.

La vida profesional de Minerva Piquero

Minerva Piquero, una vez superada esta etapa de crisis inicial, se mantuvo en pantalla, informando del pronóstico meteorológico, durante catorce años en Antena 3. En la cadena, además, tuvo la oportunidad de presentar alguna edición del informativo. También colaboró en diferentes espacios de la casa, como «Farmacia de guardia», «La ruleta de la fortuna» o «Lluvia de estrellas».

Pero en 2004 decidió aceptar una oportunidad que se le presentó: se marchó a TVE, de la mano de José María Íñigo, para acompañarle en el espacio «Carta de ajuste». Tras una temporada, el programa no contó con el aval de la audiencia, por lo que fue retirado de pantalla. Aunque la cadena intentó volver a contar con ella para presentar «El sábado», un programa de variedades de prime time, tan solo duró tres semanas.

Desde entonces, poco más se ha visto en público de Minerva Piquero. Desde 2012 ha estado estrechamente vinculada al mundo de la comunicación corporativa, en donde trabaja actualmente, y aunque ha padecido importantes problemas hormonales, en la actualidad se encuentra en buen estado de salud.