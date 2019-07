Actualizado 02/07/2019 a las 22:05

Tras superar este lunes la barrera de los 500 programas, «Los Lobos» regresaron a «¡Boom!» en la segunda tarde de la semana. 2.538.600 euros lleva ya acumulados el grupo formado por Valentín Ferrero, Manu Zapata, Alberto Sanfrutos y Erundino Alonso, que como contamos en ABC Play se llevará este verano el premio final del concurso que presenta Juanra Bonet en Antena 3.

No es muy habitual ver al veterano equipo cometer errores de bulto, aunque «Los Lobos» son de carne y hueso y también fallan. Asimismo, pueden hacerlo de manera estrepitosa, que fue lo que le sucedió este martes a Manu, el crítico de cine del conjunto, que cometió un error de lo más sorprendente, pero que apenas tuvo incidencia en el paso de su equipo por el concurso.

Sucedió durante la «bomba clasificatoria», la prueba que sirve como antesala de la «bomba final», la ronda definitiva del formato y a la que el equipo lleva más de dos años concurriendo de manera ininterrumpida –o casi, si se tiene en cuenta su derrota de hace unos días contra «Los RockCampers» en aquel programa especial– para intentar llevarse el bote.

En la citada ronda, Bonet enunció una pregunta que Manu, con el cronómetro corriendo en su contra, no acertó en responder. Y a buen seguro, no porque no supiera la respuesta, sino por la tensión del momento. «Un litro de agua son... ¿10 decilitros o 100 decilitros?», preguntó el presentador. «Hmmmm... 100 decilitros», respondió el crítico de cine, de manera errónea. Su rostro tras su fallo lo decía todo.

A pesar del gazapo, el equipo sumó un total de 5300 puntos, por los 3300 de sus rivales, «Ecocharlistas». Accedieron, por tanto, a la lucha por el bote, pero se quedaron a dos aciertos y por tanto, el premio para este miércoles será de 4.115.000 euros.