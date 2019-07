Las preguntas imposibles, el destino del bote y otras curiosidades del éxito de los Lobos en «Boom»

Actualizado 09/07/2019 a las 19:30

Aunque han pasado tres semanas desde que los Lobos ganaron los más de 6.689.700 euros del bote de «Boom» y más de 24 horas desde que se emitió, Erundino, Valentín, Manu y Alberto aún siguen en una nube. «En el último programa, pasamos de vernos fuera a ganar», confiesa Manu. De momento, cuentan en rueda de prensa tras su victoria, su vida no ha cambiado demasiado.

«Creo que "Boom" es un gran concurso, lo puede ver desde un niño de 3 años hasta un anciano, y participar con nosotros. Ya somos como personajes de “Cuéntame”», bromea Valentín, el padre de los Lobos, que comenzó a crear a este grupo de élite, los Vengadores de los programas culturales, tras un bache personal. «De momento, pienso disfrutar de la vida. Me voy a comprar un piano y voy a aprender a tocarlo», cuenta el alicantino, que tuvo también unas palabras de recuerdo para José Pinto. «Mi vuelta a la rutina no ha cambiado mucho. Yo vuelvo a la cola del paro, pero con un buen colchón, así que a mí Boom me ha dado tranquilidad. Eso sí, me daré algún capricho, un viaje por Nueva Zelanda», añade Manu, periodista. «Sabemos lo que cuesta ganar el dinero y sabremos gastarlo», bromea Alberto, ya jubilado.

«Al final, no fantaseábamos tanto con el dinero del bote sino con las preguntas. Sería muy triste si la última fuera fea», bromea Erundino, Ingeniero de montes. Tras más de dos años y 500 programas preparándose semana a semana las preguntas de actualidad gracias a los apuntes de Manu, los Lobos reconocen que leían el periódico buscando posibles preguntas. Valentín, además, preparaba listas con posibles temas de cultural general: países, capitales, inventos... «En realidad no se puede preguntar casi nada. El hueco entre las preguntas evidentes y las imposibles son las preguntas que se pueden hacer, las bonitas. Ya era un poco como nosotros contra los guionistas», bromean.

Una carrera de fondo

«Vienes preparado ya de toda la vida. La mayoría de las preguntas son de bagaje, lo que más puede sorprener es que aparezca un dato que no has tocado en 50 años», recuerda Alberto. «Yo me estudié diez mundiales y dejaron de hacer esas preguntas», puntualiza Manu. Tanto Valentín como Erundino confesaron que echaron de menos la pregunta del fundador de Wikpedia, Jimmy Wale, por cuyo invento navegaron de vínculo en vínculo en busca de curiosidades. «Yo esperaba que preguntaran sobre la relación de Voltaire con los relojes, que regalaba al imperio otomano», bromea Valentín. «Yo me esperaba una pregunta de alguna presidenta, como la de Georgia o Blangadesh», añade Alberto. Manu respiró aliviado cuando preguntaron por Sirimavo Bandaranaike, la primera mujer primer ministro del mundo, en Sri Lanka.

Los Lobos, más que famosos, prefieren decir que son conocidos o populares. «Cuando la fama procede, como en nuestro caso, de nuestra participación en el concurso y la gente conoce por eso nuestras vidas, ue te den un abrazo se lleva fenomenal», confiesa Alberto. «No sé, como nos ven de uno en uno, no es tanto cambio. Es bonito conocer a gente a la que has hecho feliz», zanja Valentín.