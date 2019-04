Tensión entre Albalá y Kiko Rivera

Estos meses en Guadalix de la Sierra han hecho de Kiko Rivera y de Alejandro Albalá grandes amigos, aunque su relación al comienzo era muy distinta. Ambos fueron cuñados en el pasado, por el romance que Albalá mantuvo con Chabelita Pantoja. Rivera, en su vídeo de presentación, aseguró que el joven había «aprendido a hablar desde que está en la tele», aludiendo a que Albalá era «tímido» cuando salía con su hermana. El aludido no se tomó bien su comentario y contraatacó. «Que aprenda él a cantar», sentenció, en presencia de Sofía Suescun. Minutos después, ambos se encontraron en la casa y Sofía caldeó el ambiente. «Ha dicho que no sabes cantar», le dijo a Rivera. «Bueno... pues este “cantante” tiene dos discos de oro», respondió el hijo de Pantoja, en un clima de alta tensión.

La primera gran bronca

Como no podía ser de otro modo, Sofía Suescun fue la protagonista de la primera discusión seria que hubo en la casa. Apenas llevaba dos días en «GH DUO» cuando se enzarzó en una bronca con Raquel Lozano, con quien había estado enfrentada por el idilio sentimental que las dos tuvieroncon Suso en «GH 16». Todo estalló cuando Sofía encontró a Raquel y a Fede Rebecchi hablando acerca de ella en la casa. En ese momento, las dos se empezaron a chillar. «¡No me gustas y no me vas a gustar nunca!», atacó Sofía, fuera de sí, «no me sale decirte cosas bonitas ni escucharte». «Yo no tengo nada que aclarar», respondió Raquel, antes de que Sofía volviese a la carga con fuerza. «Por convivencia vale, si te tengo que pasar un pan te lo pasaré. Pero no me hables como “ami”. No me gustas. No trates de convencerme», espetó, con furia. «¡No me grites!», respondió Raquel, «tú a mí tampoco me gustas. No me has respetado».

Suescun e Ylenia

Poco después, Suescun tuvo otra fuerte discusión con Ylenia. Ambas riñeron y Sofía tachó de «falsa» a la exconcursante de «Gandía Shore», que respondió a su manera días después. En una conversación con Carolina Sobe en una fiesta que hicieron en la casa, preguntó acerca de dónde se encontraba Sofía. «Me ha dicho: “¡Ay tía, es que yo paso de bailar! Es que yo no bailo”», contestó Sobe. Ylenia respondió, con sorna, con un comentario que fue calificado en redes sociales como machista. «Solo baila en la cama, ¿no?». Su comentario no pasó inadvertido en redes sociales, donde parte de la audiencia no tardó en criticar a Ylenia por su comentario. «Luego las machistas son otras. La que va de feminista...», escribió un usuario en Twitter.

¿Fede machista?

Aunque Fede fue el primer expulsado del reality dio mucho de qué hablar en plató por sus supuesto comentarios machistas. El italianó tuvo su énesima discusión con Ylenia, quien no dudó en tildarlo de «machista de mierda» y «machirulo». «Esperaba que las tres estuviéramos peleadas por él, y como no ha pasado, está consumido». La afirmación de la que fuese su pareja dejó al resto de los habitantes de la casa expectantes a la reacción de Fede. «Si es un hombre, echo huevos. Pero si es una mujer, no le puedo gritar», respondió el italiano. Este comentario provocó un intenso debate en el plató de Telecinco. Jordi González tiró la primera piedra al asegurar que actualmente se abusa de las acusaciones de machismo; sin embargo, los colaboradores no opinaban igual. Muchos aseguraron que el comentario era desacertado; otros, no. Ares, Tony, Makoke o Anabel defendieron a Fede; mientras que Belén Esteban, Miriam Saavedra y Ariadna aseguraron que su comentario estaba fuera de lugar.

La confesión de Kiko Rivera

Sin duda este fue uno de los momentos más impactantes de esta edición de «GH DUO». En las primeras semanas de concurso, a Kiko Rivera le tocaba dibujar su curva de la vida. En un momento íntimo, Rivera se armó de valor y confesó sus problemas con los estupefacientes. «Te voy a ser sincero. No lo he dicho nunca, pero en un determinado momento de mi vida... y de ahí viene en gran parte mi depresión, estuve con adicción a las drogas. Lo pasé muy mal, tenía una juntera muy mala. Todos esos bajones yo pensaba que se iban a solucionar con eso. Consumía hachís y marihuana a diario. También cocaína. Estaba enganchado, pero gracias a mi mujer y a mi madre y a mis amigos de verdad, he conseguido salir de ese mundo».

«A partir de ahora te vas a sentir muy libre y muy feliz. Se acaban años de especulaciones. Solo tú puedes decidir cuando es el momento de contarlo. Has luchado muchos años para superarlo. Es como si te quitaras un peso de encima, porque estás luchando contra algo que en estos momentos está sufriendo muchísima gente en este país, que te está viendo y está pensando: “Si él ha salido, ¿por qué yo no?"», le apoyó Jorge Javier Vázquez.

Fortu, a la gresca

Fortu Sánchez, vocalista de la reconocida banda de heavy metal Obús, quiso hacerse notar en su paso por el programa. En la quinta gala protagonizó una agria bronca con Kiko Rivera. A grito pelado, ambos criticaron mutuamente sus habilidades musicales y dejaron clara la repulsa que sienten por el otro. Fortu, que se refirió como «pantojo» a Rivera, le dijo que todo lo que era en la vida era gracias a su «apellido». «¡Me importas un carajo!», le gritó, mientras denunciaba un presunto «trato de favor» del programa hacia Rivera. Una cuestión a la que también se había referido Yoli, su mujer, poco antes. «¿Alguien más lo piensa?», preguntó Vázquez en plató. Todos los concursantes callaron. «Normal. ¡Están acojonados!», rubricó Fortu.

Entretanto, el cantante también se enzarzó con Ylenia, que insultó con fiereza al vocalista. «¡Falso! ¡”Matao”! ¡Arrastrado!», le espetó, aunque después arreglaron sus problemas. No así con Rivera, con el que Fortu no logró solventar sus diferencias.

Expulsión disciplinaria

Julio Ruz, expareja de María Jesús Ruíz, fue expulsado de la casa de Guadalix por, en palabras de la organización del programa, su «conducta inaceptable» hacia la concursante. Jordi González comunicó la noticia al empresario al inicio del programa. «No tenemos más remedio que arrancar el programa con una expulsión», afirmó González. «La dirección del programa ha decidido que abandones la casa por conducta inaceptable», dijo la organización al pseudofamoso.

A tenor de lo explicado por Jordi González durante el debate, Julio Ruz sospechaba que su expareja tenía una relación fuera de la casa y mostró su enfado por ello. Tras una broma en el confesionario entre Antonio Tejado y María Jesús Ruíz, el empresario se dirigió a su expareja para reprocharle su conducta. El concursante, entonces, preguntó a la modelo quién era la persona que tenía fuera pero esta se negó a contestar. «Yo hago con mi vida lo que quiero», afirmó la joven.

El empresario persiguió a la modelo para exigir explicaciones sobre su presunta relación fuera de la casa. «Somos padres separados, eso a ti no te importa», le dijo esta. El concursante continuó persiguiendo a Ruíz. «Yo no te quiero como tú quieres que te quiera», insistió ella. La persecución continuó. «Somos compañeros», intentó zanjar la disputa.

Fue también Jordi González el encargado de comunicar la expulsión disciplinaria a los concursantes. «Julio no va a volver porque el programa ha decidido expulsarlo por conducta inadecuada». Ante la noticia, Ylenia aseguró que «hay unas normas básicas». Su expareja aseguró estar apenada por la noticia pero también afirmó haberse sentido «acosada» por el concursante.

El mal perder de Ylenia

En la décima gala de «GH DUO» Ylenia y María Jesús se jugaban la expulsión del programa. La elegida por el público para abandonar la casa fue la primera, que recibió muy sorprendida la noticia. «¡Pobrecita! ¡Qué suplicio vas a tener que vivir aquí! ¡Qué calvario!», le dijo a María Jesús. Lejos de entrar en su provocación, la jienense le deseó «suerte». «Suerte a ti también, en tu marginación ficticia», contestó la alicantina.

Tras ello, Ylenia aseguró que estaba «genial» pese a haber sido expulsada. «Fuera tengo una vida maravillosa a la que volver. Así que tranquilamente. No tengo ni idea de porqué me voy. Pero ni lo entiendo, ni me importa», afirmó en «GH DÚO», al tiempo que María Jesús, emocionada, se mostraba fascinada por su permanencia en el concurso. «¿Cómo me lo voy a esperar? Te lo juro que no, por lo más grande que tengo», le dijo al presentador.

En ese momento, Ylenia volvió a la carga. «¡Ay pobre! ¿Vas a llorar? ¿Pero con lágrimas o sin? Me da mucha "peni". Se me va a romper el corazón», sentenció. La exmodelo, por su parte, seguía intentando conciliar. «Si tú en el fondo eres buena persona», le decía a la exconcursante de «Gandía Shore», que seguía en sus trece. «Claro, como te pensabas que te ibas a ir tú, era mala. Ahora, otra vez soy mala... ¡Qué pesadilla, tronco!», gritó.

Jordi González le para los pies a Suescun

Sofía Suescun entró a «GH Duo» pensando que se llevaría su tercera victoria consecutiva en un reality. Pero no solo no ha sido así, sino que ha resultado expulsada en dos ocasiones. En su paso por el plató, Suescun tuvo que rendir cuentas por unas duras palabras que pronunció sobre la que un día fue su suegra, la madre de Alejandro Albalá, y a quien llegó a llamar «bruja» y mala persona. Al respecto, la concursante afirmó que solo hablaba de la educación que cada madre había dado a su hijo: «Mi madre me ha dado una educación ejemplar», afirmó rotunda. Tras la sentencia, los colaboradores del plató de Telecinco no dudaron en desdecir a la joven, que los mandó callar. Jordi González, presentador del espacio, le recomendó bajar los humos. «Hay algo en lo que tienes que trabajar, estás muy subidita. Como eres un personaje que proyecta una imagen pública, te digo que proyectas una imagen de soberbia».