Actualizado 10/06/2019 a las 22:23

«El hormiguero» arrancó una nueva semana en las noches de Antena 3 con la presencia de un invitado más que conocido para la audiencia del programa. En la primera velada de la semana, Pablo Motos invitó a su amigo Quique San Francisco, uno de los rostros más característicos del cine y la televisión de nuestro país.

El actor acudió al espacio televisivo a presentar «Follow San Francisco», un «docu-reality» sobre su vida que ha grabado Flooxer, el canal online de Atresmedia. Su aspecto, no obstante, inquietó a Motos nada más le vio aparecer en plató. «Parece que te han cagado dos veces y te han vuelto a vomitar», espetó el presentador, para darle la bienvenida a «El hormiguero».

«Estás delgadito...», agregó Motos, sorprendido ante el semblante de su amigo. San Francisco, por su parte, se lo tomó con humor. «Pensabas que la iba a palmar de golpe... y ya ves que no», mencionó.

A continuación, el presentador y su entrevistado pasaron a hablar de «Follow San Francisco». «Me han pagado, algo. Menos de lo que debieran, pero sí», afirmó el actor, acerca del programa sobre su figura. «¿Y ya te lo has gastado todo?», inqurió el presentador. Entonces, el intérprete se echó a reír. «Sí. Y mucho antes de que se emitiera el programa», aseveró en alusión al «docur-reality» de Flooxer.

En ese instante, San Francisco quiso hacer una reflexión en «El hormiguero» hacerca de sus rituales de existencia. «He generado muchísimos miles de euros a lo largo de mi vida. Pero generalmente, todo lo que me entra ya me lo he gastado... y encima lo debo. Siempre he vivido al día. Hay que aprovechar, porque uno nunca sabe cuando le va a llegar el hostión. Me proponen "bolos" para el año que viene, pero no sé si voy a estar aquí», comentó.

Poco después, Motos le criticó por las condiciones del artista para acudir a «El hormiguero». «Eres el único invitado que nos pide regalos», afirmó, agregando que en su última visitas exigió «una thermomix» que luego no supo utilizar. «En esta última ocasión, me pidió una linterna, un cuchillo y un afilador. Que así a simple vista parece que no es nada, pero ha sido un estacazo tremendo», comentó, antes de agregar que también le había pedido «un vapeador», que en cambio le negó... igual que el cuchillo. «¿Lo querías para fumar drogas?», preguntó a su amigo, que volvió a echarse a reír en «El hormiguero».

La conversación, poco a poco, derivó hacia otros temas como la muerte. «¿Tienes miedo de morir?», le preguntó Motos. «No, pero sí a morir de forma dolorosa», contestó su entrevistado, que dejó una nueva reflexión: «En cualquier momento podemos irnos, por eso hay que vivir lo mejor que se pueda».