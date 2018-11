Actualizado 27/11/2018 a las 22:19

Las artistas Rosario Flores y Vanesa Martín fueron las invitadas de Pablo Motos este martes en «El hormiguero». Ambas vocalistas serán dos de las nuevas «coaches» de «La Voz Kids» en su nueva etapa en Antena 3 y de ello acudieron a hablar al programa de las hormigas.

Nada más sentarse, Motos emplazó a Martín a hablar acerca de «Todas las mujeres que habitan en mí», su nuevo disco. «Va muy bien, pero estoy más nerviosa que tranquila», contestó la joven cantante. «¡Hombre, es que es una "monstrua"!», apostilló Rosario en «El hormiguero».

Motos trató entonces en indagar en el título del disco. «¿Pero cuántas mujeres hay en ti? ¿Muchas?», preguntó. Acto seguido, Rosario contestó. «Hombre, es que las mujeres somos muy versátiles, más de lo que os imaginais. ¡Vosotros no tenéis ni idea!», señaló.

Un discurso en el que Rosario volvió a incidir instantes después, suscitando la respuesta de Motos. «¡Pero no lo digas más, mujer!», le dijo. «¡Tampoco hay que humillar!», dijeron Trancas y Barrancas, las hormigas del programa. Pero Rosario prosiguió en su alegato. «Es algo físico, no es que nos creamos superiores, sino que somos las más graciosas y las que damos más alegría a esta vida», afirmó Rosario en «El hormiguero».

A continuación, Motos trató de «defender» al género masculino. «Bueno, es que vosotras tenéis los estrógenos y la progesterona, pero nosotros mucha testosterona», recalcó. «¡Y que no falte!», apostilló la cantante madrileña.

Tras ello, tanto Vanessa Martín como Rosario comenzaron a hablar acerca de su trabajo en «La Voz Kids», cuyas grabaciones acaban de comenzar. «Yo es que no puedo. Hay algo que me entra y me traspasa la silla. Es que los niños vienen con una emoción...», dijo Rosario, que lleva varias ediciones en el programa. «¡Yo creo que a mí me hubieran echado a la primera!», bromeó Martín. «El escenario impone mucho, pero luego ves a los niños que están muy tranquilitos», afirmó.

Posteriormente, y después de hablar acerca de las novedades de esta primera edición de «La Voz Kids» en Antena 3, Motos preguntó a ambas cantantes por su relación con los padres de los concursantes. «Bueno... tenemos la suerte de que no les vemos casi hasta que sus hijos están eliminados. Alguna que otra vez he pensado que algún padre iba a estar esperándome en la salida», respondió Rosario, entre risas.

Más contundente fue Vanesa Martín, que lanzó un poderoso mensaje contra los padres de los concursantes del programa. «Es importante que los padres sean conscientes de que esto es un juego, como un campamento grande. No se lo pueden tomar como la única oportunidad de los niños para ser estrellas, porque no es así, y la mayoría luego no llega. Hay que relativizar, darse cuenta de que los niños están disfrutando con sus compañeros y haciendo amigos. Los padres, sobre todo algunos, tienen que relajar un poco ahí», espetó la cantautora malagueña en «El hormiguero».