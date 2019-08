Actualizado 29/08/2019 a las 19:59

El recién nombrado director General de Juventud de Madrid, Pedro García Aguado, ha tenido un vínculo especialmente intenso con Mediaset. Gracias al grupo de comunicación, pudo desarrollar el programa «Hermano mayor», por el que jóvenes con malas conductas pasaban para intentar corregir sus errores.

Uno de los casos más recordados fue el de Dakota, la reciente concursante de «Supervivientes». Por ello, ante una entrevista que tenía con el programa «Todo es mentira», de Cuatro, Pedro García Aguado y Dakota han mantenido un televisivo encuentro lleno de emoción a través del teléfono. «Te digo yo a ti que sí», le dijo el director General de Juventud de la Comunidad de Madrid a su alumna, que no podía reprimir las lágrimas al hablar con su mentor.

«No tengo palabras para agradecer lo que has hecho por mi. Me alegro mucho, de verdad», decía Dakota completamente rota por la emoción. «Me emociona hablar con él. Hemos pasado mucho juntos. Pedro, te quiero mucho», le dedicaba Dakota. Uno de los pasajes que también quiso agradecer a García Aguado fue la defensa pública que realizó cuando Jorge Javier Vázquez se metió con la concursante por su pasado televisivo: «Muchas gracias por defenderme cuando se metieron conmigo, muchísimas gracias», repetía Dakota.

Ante esto, García Aguado quiso lanzar un dardo al presentador de «Supervivientes», diciéndole a Dakota que es «mucho más valiente que otras personas que hay por ahí». Recordando el bien que le hizo Aguado en la vida de Dakota, la joven ha reconocido que «Hermano mayor» «me cambió la vida. Al principio cuesta, porque si no pones de tu parte no cambias. Pero sin Pedro García Aguado y todo el equipazo que hay detrás no habría sido posible», reconoció Dakota.

Además, la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid, cuenta con un presupuesto de 15 millones de euros para invertir, y bromeó que intentaría fichar a Dakota para el organismo público, aunque «no se si los 15 millones dan para pagar a una persona tan valiosa como Dakota», que empezó a reír al otro lado de la línea telefónica.

Al ser preguntado por el paso por «Supervivientes» de Dakota, Pedro García Aguado no dudó en defenderla a pesar de la actitud que algunos vieron en ella: «Es un reality, ha sabido jugar sus cartas y me ha encantado. Se le ha visto la nobleza y la transparencia que tiene», aseguró el recién nombrado director General de Juventud.