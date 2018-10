Actualizado 04/10/2018 a las 22:33

«First Dates», con Carlos Sobera al frente, sigue empeñándose en su tarea de erradicar la soltería en España. Tarea difícil la suya, pero no es esa razón paa claudicar. Por el plató de Cuatro han pasado los personajes más excéntricos que uno pueda imaginarse, y no pocos de ellos se han ido del programa acompañados. Ninguna misión es imposible.

Estrenó la noche una veterana del programa que no se había sentido a gusto en su primera cita en «First Dates». Esther, una masajista madrileña de 44 años, buscaba un «chico alto, fuerte, amable, resolutivo y que lleve él la delantera». Para cenar con ella llegó Ricardo, un bombero también madrileño de 42 años que dijo que le «encanta viajar, la cultura, salir con mis amigos...Me encanta todo, porque creo que en la vida hay que tener muchas aficiones». Los dos coincidieron que el otro era el prototipo que buscaban, y él dijo que Esther «tiene mi tipo de feminidad...Esta chica tiene buena pinta».

Una vez en la mesa las cosas siguieron por buen cauce. Ricardo representaba todo lo que a Esther le gusta, tanto pot su aspecto físico como por su manera de afrontar la vida. Él demostró ser un tipo seductor y muy agradable con las mujeres, y consiguió que Esther se sintiese muy cómoda y abriese su corazón durante la cena. Al cabo de un rato él le confió el motivo por el que había ido a «First Dates»: Un compañero suyo de los bomberos recientemente fallecido le había dicho muchas veces que fuese el programa, y en honor a su memoria se acercó al plató de Cuatro.

Todo iba sobre ruedas hasta que salió el tema de los hijos. Ella se negó en rotundo, pues dijo que «yo a esta edad no me veo ya aguantando el estrés de tener niños». Él, por su parte, estaba segurísimo de que quería tener hijos o adoptarlos, y a partir de ese momento la cita quedó rota. Incluso hubo varios silencios incómodos hasta que se levantaron. El desenlace ya era el esperado: todo les había gustado, pero el problema de los niños les separó irremediablemente.

Acto seguido apareció Carlos, un monitor de gimnasia barcelonés de 21 años que aseguró que él no le ponía «vallas al amor porque estoy abierto a todo. Me es igual que sea chico o chica. Yo voy por temporadas». Llegaba con muy buenas sensaciones al programa, no paraba de cantar e intuía que iba a conocer a alguien especial. Esa persona sería Julia, una murciana de 22 años que se definió como «muy cabezona y también ambiciosa, porque me cuesta mucho encontrar a alguien que sea compatible conmigo».

La conversación fue a rachas, y no se veía que hubiese demasiada armonía entre ellos. A Julia lo primero que no le gustó de él fue que haya tenido su primera novia con 15 años porque «a esa edad no estás maduro para una relación». También le advirtió a Carlos que no le gustaban las relaciones largas, y que aunque pareciese tranquila en realidad no lo era, algo que él no acabó de creerse.

Más fuerte fue lo que le confió acto seguido acerca de sus aficiones: «Me gusta leer, los coches y las armas». Él se quedó sorprendido y un poco asustado, y más tarde se sinceraba ante las cámaras: «Ha sido un poco raro eso...Pero para gustos colores, mientras sea pacífico...». Al final, aunque se cayeron bien para tener una relación de amistas, coincidieron en que no había chispa para nada más.