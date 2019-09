El contundente zasca de Belén Esteban a Belén Ro

Actualizado 02/09/2019 a las 10:21

Belén Esteban ha regresado de vacaciones con las pilas cargadas y directa al sillón principal de «Sábado Deluxe». Pese a que la colaboradora de Mediaset asegura que ha desconectado durante las vacaciones, no se plantea abandonar el que para ella es su hogar. «Yo sigo en mi programa Sálvame, a mí no me han echado de Mediaset, ni me voy de mi programa, ni me voy al programa Viva la vida», dijo aclarando así los rumores sobre su salida.

Mediaset aprovechó el regreso de Belén Esteban para hacerle un regalo. Al finalizar la entrevista, el equipo de «Sábado Deluxe» acompañó a la televisiva por los pasillos de sus estudios para enseñárselo. Telecinco ha inmortalizado con una foto nueva a Belén Esteban y la ha colocado en el emblemático pasillo de la fama.

El regalo parece despertó la envidia de su compañera Belén Ro. «Se han pasado con el Photoshop», señaló la periodista. «El día que tengas una foto en este pasillo hablamos, ¿vale?», contentó Belén Esteban entre aplausos.

¿Abandonará «Sálvame»?

Son muchos los rumores que se han escuchado durante las últimas semanas sobre la posible salida de Belén Esteban. Aseguraban que la televisiva ficharía por «Viva la vida» y se despediría así de «Sálvame». Sin embargo, ha dejado bien claro que es «falso». «Es verdad que llega un momento que dices: 'no sé si algún día quitarme de algo', pero yo no me puedo permitir no trabajar, tengo que trabajar. (...) No dejaría mi trabajo pero trabajaría menos días, tendría que planteármelo», dijo.