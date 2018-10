Actualizado 09/10/2018 a las 01:10

Aunque su día de emisión habitual es el viernes, la gala de esta semana de «Tu cara me suena» cayó en lunes. La tercera entrega de la séptima temporada del talent show protagonizada por famosos llega pletórica tras obtener datos cercanos a un 20% de share mientras que su competidor directo, el programa de Bertín Osborno «Mi casa es la vuestra» se ha quedado por debajo del 14%. Para este lunes tenía un hueso más duro de roer, pues competía con la serie «Vivir sin permiso», emitida en Telecinco.

El programa presentado por Manel Fuentes tiene esta temporada una nómina de concursantes con gran talento musical. La primera gala de esta temporada la ganó Soraya y este pasado viernes fue Mimi la vencedora.

Uno de los momentos más esperados de la gala de «Tu cara me suena» era la actuación de José Corbacho, que tendría la ayuda de la actriz Silvia Abril para interpretar la canción «Cómeme el donut» de Jirafa Rey y la Pili, el dúo que saltó a la fama tras presentar su tema en «Factor X». El número fue todo un espectáculo que hizo que el públixo se hartase a aplaudir y a reírse. Abril llegó con ganas de dar la nota y se la vio un poco atolondrada en algunos momentos, llegando a caerse al suelo cuatro veces. En una de ellas, yendo en un carrito, se cayó de morros contra la mesa del jurado y por poco no se deja allí los dientes. Se levantó rápido y se puso en pie sobre la mesa para seguir bailando. «Ha sido único y, por suerte, irrepetible, porque una actuación más así no la resiste nadie», les felicitó el presentador. Carlos Latre, del jurado, fue muy claro en su veredicto: «Quiero decir una cosa muy seria: esta noche tenéis mi 12 asegurado».

Otro de los platos fuertes de la gala sería la imitación que Soraya Arnelas tenía que hacer de Isabel Pantoja. Aunque en un primer contento a la concursante le había tocado imitar a Anabel Alonso, su compañera le robó la actuación y tuvo que quedarse con la tonadillera. «¡Qué poderío!, enhorabuena», la felicitó Manel Fuentes. Chenoa también quedó sorprendida por la calidad de su actuación, pero Carlos Latre no lo vio tan claro: «Tu forma de imitarla ha estado bien, pero no he acabado de ver a Pantoja en tu número». Algo parecido pensaba Lolita, que dijo que «he visto a Isabel en alguns momentos, pero ella tiene una personalidad tan marcada que es muy difícil imitarla».

El encargado de abrir la gala fue Jordi Coll metiéndose en la piel de George Michael. Poco después fue el turno de Mimi, que se vio obligada a cambiar su registro habitual encarnando a Björjk. Por su parte Manu Sánchez hizo de Pancho Céspedes y María Villalón de Camela. Para poner el colofón de la noche, Brays Efe imitó a Oasis y Carlos Baite cerró haciendo de Cardi B.

Llegó el momento de las votaciones y el jurado emitió su veredicto. La mejor valorada por el jurado fue María Villalón con su imitación de Camela, que obtuvo tres doces y un once: un total de 47 puntos. Al sumar la puntuación del público, Carlos Baute empató a la extremeña y fueron sus compañeros los que tuvieron que desempatar, dándole la victoria a María Villalón.