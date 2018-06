Alcoholismo, violencia y sexo: Así es el tráiler de «Des(encanto)», lo nuevo de Matt Groening

Actualizado 28/06/2018 a las 18:21

Hace un mes veíamos las primeras imágenes de lo que será la nueva serie de Matt Groening, archiconocido por ser el padre de «Los Simpson» o «Futurama»; pero desde hoy podemos echarle el primer vistazo con el tráiler oficial que Netflix ha publicado. «Hemos visto el futuro en 'Futura'. Hemos visto el presente en Springfield, ¿qué toca ahora? El pasado, claro», escuchamos en el video.

«Des(encanto)», o «Disenchantment» en inglés, contará las idas y venidas de Bean, «una princesa de un mundo de fantasía que vive desencantada y en el alcoholismo mientras comparte vida con un duende llamado Elfo y un demonio llamado Luci. Estos tres personajes recorren el mundo encontrándose a su paso todo tipo de criaturas fantásticas».

La ficción, tal y como explicó el propio Groening a «Deadline», hablará sobre «la vida y la muerte, el amor y el sexo o cómo seguir riendo en un mundo lleno de sufrimiento e idiotas a pesar de lo que te digan los sabios, hechiceros y otros tarados». Tal y como pude comprobar al ver las primeras imágenes en el evento «See What's Next», donde Netflix presentó sus principales novedades para este año, no son dibujos animados para niños.

No aconsejable para niños

«Des(encanto)» encabeza una larga lista de series animadas que, aunque parecen perfectas para amenizar los ratos estivales junto a los más pequeños de la casa, no lo son. Los dibujos infantiles son sinónimo de imaginación y humor, pero no siempre son aptas para ver en familia. Cada vez hay más adultos que se atreven a adentrarse en este original universo y demostrar que el género no es solo para los más pequeños.

Historias como la incansable lucha de una estrella de la televisión, que cayó en el olvido por volver a estar frente a los focos («Bojack Horseman»); las divertivas aventuras de un abuelo científico y su nieto fácilmente impresionable («Rick y Morty») o los problemas cotidianos a los que se enfrenta el portero Frank Murphy y su esposa a la hora de criar a sus tres hijos («F is for Family») son algunas de las producciones a las que les acompaña la categorización de «no recomendada para menores de 18 años».

Aunque sus temáticas parecen inofensivas, la crudeza con la que tratan a sus personajes hacen de este tipo de series una forma diferente de enfrentarse a la realidad. Estas ficciones rebuscan en lo más hondo de sus personajes para mostrar caras de la sociedad de las que solo series como «South Park», «Padre de Familia» o «Futurama» se atreven a hablar.