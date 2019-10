«El joven Sheldon»: todo lo que sabemos de la tercera temporada

Actualizado 03/10/2019 a las 08:34

El pasado mes de mayo los espectadores de «The Big Bang Theory» se veían obligados a despedir a uno de los personajes más carimásticos de los últimos años: Sheldon Cooper (Jim Parsons). Sin embargo, aún tienen la posibilidad de seguir viéndole en la pantalla pequeña. «El joven Sheldon» estrena este miércoles 3 de octubre su nueva temporada.

En esta nueva tanda de capítulos se podrá ver cómo Sheldon Cooper, interpretado por Iain Armitage («Big Little Lies»), sigue enfrentándose al duro día a día de ser un pequeño genio en pleno Texas: en la escuela surgen nuevas oportunidades de destacar, pero también de fracasar estrepitosamente, y en casa continúa la pelea sempiterna entre fe y razón en una familia que, pese a sus diferencias, no duda en darlo todo por el pequeño Sheldon.

Recordemos que Sheldon vive en una tierra donde el fútbol americano y la iglesia se llevan el protagonismo, una en la que su brillante mente para las matemáticas y ciencias avanzadas sirve de poco. Por no mencionar que es algo que no solo no comparte con la sociedad que le rodea, tampoco lo hace con su familia.

El padre, George (Lance Barber), lucha por hacerse un hueco como entrenador de fútbol en el instituto a la vez que se afana en ser padre de un niño al que no entiende. La madre, Mary (Zoe Perry), defiende a su hijo con uñas y dientes en una ciudad pequeña donde sabe que no encaja. El hermano mayor de Sheldon, Georgie (Montana Jordan), hace lo que puede en el instituto, pero es duro seguir siendo guay cuando compartes la clase con tu hermano de nueve años.

Finalmente, la melliza de Sheldon, Missy (Raegan Revord), a veces molesta por la atención extra que recibe su hermano, es, en el fondo, la única persona que puede hablarle con absoluta franqueza. Así que mientras el vulnerable, superdotado e ingenuo Sheldon debe aprender a lidiar con el mundo, su familia lo hace con él.

La ficción sigue estando dirigida por Jon Favreau y escrita por Chuck Lorre y Steven Molaro, que también son productores ejecutivos de la serie junto a Jim Parsons, que también presta su voz, y Todd Spiewak.