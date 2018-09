Actualizado 24/09/2018 a las 01:59

Hace apenas un mes, se conoció la noticia de que la 12ª temporada de «The Big Bang Theory» –que se estrena hoy en Estados Unidos– sería la última. Once años más tarde de su primer episodio, la veterana serie asistirá a su final en mayo, pero hay esperanza para los seguidores de Leonard, Sheldon, Penny y compañía en el universo científico creado por Chuck Lorre. El guionista, artífice también de «Dos hombres y medio», decidió el pasado año año embarcarse en «El joven Sheldon», el spin-off de «The Big Bang Theory» y que narra la vida del protagonista más emblemático de la serie desde su infancia, centrándose en su vida personal y familiar. En concreto, desde su temprana entrada al instituto, con solo nueve años, en virtud de su coeficiente intelectual.

La primera temporada de «El joven Sheldon» fue todo un éxito y Warner, CBS y Lorre enseguida se pusieron manos a la obra con la segunda, que llega hoy a Estados Unidos y el martes a las 16.00 Movistar Series, el canal exclusivo de ficción de la plataforma de pago. En ella, el pequeño Iain Armitage (Georgia, EE.UU., 2008) interpreta al excéntrico científico creado por Lorre, al que en «The Big Bang Theory» da vida un Jim Parsons que narra, desde el futuro, toda la acción de «El joven Sheldon». A lo Carlos Hipólito en «Cuéntame». Sin embargo, el eje central de la historia es el universo del pequeño Armitage. «Me habían dicho que íbamos a hacer una mesa redonda. Pero, ¿por qué se llama así, si esta es cuadrada?», se pregunta el niño, en una entrevista con ABC en Londres. Un chascarrillo tan propio de Sheldon que hace que la elección de Armitage en su papel no pueda ser más acertada.

«Entrar en la cabeza de alguien como Sheldon es muy complicado. No es sencillo adaptarte a él, vestir como él, ni modular tu voz como la suya. Además, que es alguien que va a trabajar todos los días. ¡Y yo solo soy un niño!», expresa el chico, que destaca la especial dicotomía que tiene que afrontar su personaje. «Sheldon sabe que es más listo que el resto de chicos, pero a su vez es un niño entre tanto adolescente. Se siente fuera de lugar».

Presente... y futuro

El chico, que se dio a conocer internacionalmente por interpretar al pequeño Ziggy Chapman en la exitosa «Big Little Lies», resalta también las cualidades de su personaje. «Es muy divertido, aunque también inadaptado... en el buen sentido. Es como un poco tonto sin saberlo. ¡Y no pilla los chistes!», enfatiza, al tiempo que reconoce el importante papel que Parsons ha tenido en ayudarle a construir el personaje. «Jim es genial. Es muy divertido y muy simpático. Y me ha enseñado muchas cosas sobre Sheldon», asegura.

Sin embargo, el joven intérprete confiesa que apenas ha podido ver «The Big Bang Theory». «Es una serie que no es adecuada para mí por mi edad, así que no he podido seguirla mucho. Aunque me hubiera encantado hacerlo», expresa el pequeño, al que también le atraen las ciencias. «Es un campo que me gusta mucho... ¡aunque no tanto como a Sheldon!», bromea. Al contrario que a su personaje, el trabajo como actor del niño le obliga a estudiar desde casa. «Estudio tres horas al día, con una profesora que es maravillosa. Nunca he podido ir a un colegio público... y no digamos a un instituto», recalca el niño, que el pasado 15 de julio cumplió diez años.

Pese a su juventud, Armitage, nominado por su trabajo en «El joven Sheldon» a los Teen Choice Awards, los Young Artist Awards y los Gold Derby TV Awards, no se siente agobiado por aquello de que la gente le reconozca por la calle. «Es algo genial, porque todos me dicen que les hago felices. Y eso me encanta, porque no hay nada mejor que poder hacer reír a la gente», concluye. La segunda entrega de la serie, que llega este martes a Movistar+, estará también disponible bajo demanda en la plataforma de pago.