El increíble giro argumental de «Modern Family» en su próximo capítulo

Actualizado 09/01/2019 a las 14:08

Antes de nada es importante que sepas que, si continuas leyendo esta información, estás a punto de conocer un importante spoiler sobre la décima temporada de «Modern Family». Si, con todo, eres de esos espectadores a los que no les importa conocer el desenlace de ciertas tramas en las series, allá vamos:

La revista «People» ha publicado un avance del capítulo de «Modern Family» que se estrenará en EE.UU. esta noche y que supondrá un importante giro argumental en las tramas de la familia. Si hace poco conocíamos que uno de los personajes fallecía en los nuevos capítulos —DeDe Pritchett, exmujer de Jay y madre de Claire y Mitchell—, el último episodio de la sitcom norteamericana biene con una novedad muy diferente.

El cambio afectará al personaje de Haley Dunphy, personaje interpretado en la comedia por Sarah Hyland, quien, en el episodio anterior, había descubierto que estaba embarazada de Dylan. En el episodio de «Modern Family» que se emite esta noche, no obstante, los espectadores descubrirán que la primogénita de los Dunphy está embarazada de... ¡gemelos! «¿Un bebé con dos corazones?», exclamará el personaje de Haley, incrédula ante la posibilidad de tener dos hijos al mismo tiempo. «Es un error. No puedo tener gemelos. Es el doble de los bebés que espeábamos. ¿Cómo van a caber en mi cuerpo? Uno siempre va a estar despierto. No volveré a dormir nunca», exclama la joven ante un inminente ataque de nervios. Aquí puedes ver la escena.