Actualizado 10/05/2019 a las 01:04

[¡Cuidado! Este texto contiene «spoilers» sobre la octava temporada de «Juego de Tronos»]

Las tramas continúan cerrándose. El último capítulo emitido de «Juego de Tronos» (8x04) nos deja a una Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) abatida. En los poco más de 70 minutos de episodio, la «khaleesi» fue víctima de traiciones y hostilidades de todo tipo, que culminaron con la muerte de Missandei de Naath (Nathalie Emmanuel), su mejor amiga y consejera, a manos de la maquiavélica Cersei Lannister (Lena Headey). Pero no podemos olvidarnos del resto de aspirantes al Trono de Hierro o de quien ya lo ocupa. En «Los últimos Stark» escuchamos un alegato que ha pasado desapercibido para algunos espectadores y que podría cambiar el rumbo de la última guerra por el Trono de Hierro.

En los últimos minutos del capítulo vemos a Tyrion (Peter Dinklage) apostar por su última carta. El pequeño de los Lannister quiere evitar una masacre en Desembarco del Rey y, por eso, trata de hablar con su hermana (pese a tener a una veintena de arqueros dispuestos a dispararles): «Ya sé que no te importa tu pueblo, y ¿por qué? Te odia y lo odias. Pero no eres un monstruo, lo sé bien porque lo he visto. Siempre has amado a tus hijos, más que a ti misma, más que a Jaime, más que a nada... Te lo ruego, si no por ti misma, hazlo por tu hijo. Tu reinado ha acabado, pero tu vida no tiene por qué acabar».

Tyrion Lannister trata de razonar con su hermana -HBO

Con estas palabras, la mano de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) desvela en público (y delante del supuesto «padre», Euron Greyjoy, interpretado por Pilou Asbaek) que Cersei Lannister está embarazada. Supuestamente la actual reina de los Siete Reinos comenzó a mantener relaciones sexuales con su mayor aliado tras el último encuentro de Tyrion y Cersei Lannister, así que el «enano» no debería saber que está esperando un bebé. Pero sí que lo sabe porque la última vez que los hermanos se vieron (allá en Pozo Dragón, donde descubrió que los caminantes blancos eran una realidad) fue cuando esta le contó que estaba esperando otro hijo de su hermano Jaime (Nikolaj Coster-Waldau).

Un embarazo clave

¿Será Euron tan astuto como muestra y se dará cuenta de que Cersei le está mintiendo? Si el tío del difunto Theon (Alfie Allen) descubre la patraña de Cersei, esta podría perder el trono. Recordemos que los Greyjoy son conocidos por no perdonar las traiciones y por ser vengativos y actualmente Euron (gracias a su flota) es el mayor aliado con el que cuenta Cersei.

La mentira de Cersei puede que no solo afecte a Euron. Son muchos los seguidores que cuestionan si la «villana» de «Juego de Tronos» está realmente encinta. La teoría de que la madre de los difuntos Joffrey, Myrcella y Tommen se ha inventado que está embarazada para retener a los hombres de su vida (primero, a Jaime, y luego, a Euron) coge fuerza. Las veces que la hemos visto beber alcohol apoyan la teoría de que se trata de una artimaña más de Cersei.

En cualquier caso, puede que los guionistas de «Juego de Tronos» consideren que esta revelación no es tan importante ya que Tyrion y Cersei siguen siendo hermanos y la información podría haberle llegado de otra forma. De todas formas, recordamos que Jaime Lannister está de camino a Desembarco del Rey y que va para «salvar» a Cersei, y dudamos que eso sea del agrado de Euron Greyjoy.