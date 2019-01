Actualizado 17/01/2019 a las 10:49

Jim Parsons, vestido como lo suele hacer Sheldon, se decidió a decirle las últimas palabras al que ha sido el personaje más importante de su carrera y gracias al cual se convirtió en uno de los mejores pagados del sector. El actor decidió que no continuaría tras el final de la 12ª temporada en «The Big Bang Theory». Esta decisión le forzó a despedirse de sus compañeros de rodaje con una tierna carta. Ahora, es el turno de decirle adiós a Sheldon.

«Hola, Sheldon. Soy Jim Parsons. Ayudé a traerte a la vida durante 12 años ya, y ahora es momento, supongo, de decirte adiós», dice el actor en un video publicado por «Entertainment Weekly». «Nunca estaré del todo preparado para despedirme de ti porque A: ayudé a crearte, así que soy dueño de una parte de ti; y B: interpretarte durante todo este tiempo siempre será una parte de quien soy y eso me ha cambiado en algunos aspectos. No puedo decir que me ha hecho más listo. Lo siento».

«No estoy seguro de si me ha hecho ser mejor persona porque tú aportas ese tipo de cualidades. Creo que yo he ayudado a convertirte en una persona mejor. Pero espera un momento, nos estamos despidiendo». Parsons sabe que le va a ser muy difícil dar de lado a Sheldon, un personaje que le ha supuesto un Globo de Oro y cuatro premios Emmy. «¿Sabes qué? Te veré por ahí. Te reponen en televisión todo el maldito tiempo así que no puedo evitarte. En cambio, tú si vas a poder librarte de mi. Enhorabuena».

«The Big Bang Theory» llega a su final a tiempo. La ficción se ha repuesto al paso del tiempo, siguiendo tan fresca como al principio.Pese a que fue la salida de Parsons lo que precipitó el fin de la serie, el actor tiene un último deseo: que el ascensor de la ficción de CBS se arregle después de más de una década averiado.