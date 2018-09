Asia Argento castigada: CNN retira los capítulos de un programa en los que sale

Actualizado 03/09/2018 a las 01:47

La cadena CNN ha retirado de su servicio de streaming CNN Go los capítulos del programa «Parts Unknown», del chef Anthony Bourdain, en los que aparecía Asia Argento. La decisión se produce tras las denuncias contra la actriz, muy activa en el movimiento «Me Too», por sus supuestas relaciones sexuales con un menor. Argento negó la acusación, pero admitió que le dio dinero para tapar el escándalo.

La italiana, que mantenía una relación con el fallecido Bourdain, participó en dos episodios de su programa y dirigió el que transcurre en Hong Kong, también retirado. Otro de los que ya no se pueden ver es el dedicado a Buenos Aires, en el que Bourdain habla sobre su depresión. Argento ha perdido asimismo su puesto como juez de la versión italiana de «Factor X».

De señalar a señalada

Asia Argento era a finales del año pasado una de las voces más destacadas del incipiente movimiento #MeToo contra los abusos sexuales a las mujeres. Estuvo entre las primeras en denunciar las agresiones de Harvey Weinstein, el superproductor y depredador sexual de Hollywood. Según Argento, la violó en 1997, cuando tenía 21 años. Fue una de las protagonistas de un artículo de ‘The New Yorker’ en octubre del año pasado, en el que trece mujeres acusaban a Weinstein de violación y acoso. Otras aparecieron más tarde. Argento fue una de las más activas en la denuncia y en visibilizar la lacra. Esta primavera, dio un emotivo discurso en el Festival de Cannes, donde dijo que Weinstein la violó.

El pasado mes de agosto se supo, y así informó Javier Ansorena, que al mismo tiempo que se convertía en una de las líderes de #MeToo, Argento trataba de enterrar otro caso de agresión sexual: el que ella había cometido. La actriz pagó 380.000 dólares a Jimmy Bennett, un joven actor que le acusó de haber abusado de él en 2013, cuando él tenía 17 años, según ha publicado «The New York Times». Un mes después de que Argento apareciera en «The New Yorker» denunciando a Weinstein, recibía una carta de Bennett en el que le exigía una compensación económica por daño emocional, pérdida salarial y agresión sexual tras un encuentro con la actriz en un hotel de California. Una historia truculenta que se remonta varios años atrás, cuando Bennett era solo un niño.

