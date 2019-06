Netflix pierde en junio casi 100 títulos: esto es todo lo que dejarás de ver

Actualizado 27/06/2019 a las 09:48

Son semanas de grandes estrenos en Netflix. Llegan, entre otras, las esperadas «Paquita Salas», «La casa de Papel» o «Stranger Things», series, todas ellas, aclamadas por la audiencia y que refuerzan el contenido propio de la compañía americana, en competencia con HBO («Chernobyl», «Euphoria», «Years&Years») o Amazon («Good Omens»), entre otros servicios de streaming. La plataforma, sin embargo, pierde mes a mes parte de su catálogo adquirido a teceros debido a la caducidad de los acuerdos. Es el caso, por ejemplo, de «Friends», que dejará de estar disponible en Netflix previsiblemente en 2020. De momento, la compañía tendrá que compartir una de sus series más preciadas con HBO, que también tendrá sus derechos desde el próximo 1 de julio.

A finales de este mes, eso sí, Netflix perderá un total de 85 películas y 10 series en España. Entre los contenidos seriados hay ausencias importantes, como la de «New Girl», cuyas tres temporadas desaparecen el próximo día 30 de junio. Expiran también en esta fecha la serie coreana «Oh my Ghost» y «Nine Time Travels». Abandona asimismo la plataforma «Capo: El amo del túnel», serie mexicana inspirada en el conocido narcotraficante el Chapo Guzmán y que contaba con una temporada de cinco capítulos.

Este es, al detalle, el contenido que abandonará Netflix en los próximos días:

«Pasarela a la fama» (Reality de TV), expira el 21 de julio

72 Dangerous Animals: Australia (Documental), expira el 30 de junio

Animal Mechanicals (Serie de animación), expira el 30 de junio

El Capo – El Amo del Tunel (Serie de TV) expira el 30 de junio

Gab-Dong (Serie coreana), expira el 30 de junio

Grami’s Circus Show (Serie de animación), expira el 30 de junio

Love Your Garden (Serie británica), expira el 30 de junio

Mary Portas: Secret Shopper (Reality), expira el 30 de junio

New Girl (Serie de comedia), expira el 30 de junio

Nine Time Travels (Serie coreana), expira el 30 de junio

Oh My Ghost (Serie coreana), expira el 30 de junio

En lo que se refiere a películas, estas son las que han abandonado Netflix o bien lo harán en los próximos días:

Fences, expira el 27 de junio

Solo para dos (25 de junio)

La fiebre del loco (29 de junio) expira el 29 de junio

Alfombra roja (29 de junio)

La vida secreta de las palabras (29 de junio)

The Resurrection of Gavin Stone (29 de junio)

—Los siguientes títulos desaparecerán de Netflix el 30 de junio:

Furioso

Corazón de caballero

Ajab Prem Ki Ghazab Kahani

Ankhon Dekhi

Baba

Babylon A.D.

Black

Dos hombres y un destino

Frente al mar

Lección de Héroes

Chips

La cumbre escarlata

Cybernatural

Dedh Ishqiya

Di Di Hollywood

Eragon

Family Fever

Filmistaan

Fist Fight

Floating!

Givende junio

Guy Martin: Last Flight of the Vulcan Bomber

Habana Blues

Heropanti

Hirschen

Cómo entrenar a tu dragón 2

Hunterrr

III – The Ritual

Ishq Vishk

Ishqiya

Kamikaze

Kaptn Oskar

Keep Quiet

Klappe Cowboy!

Ladrones

Love Me!

Love Steaks

Making the American Man

Maktub

Marshland

Meru

Mortadelo and Filemon: Mission Implausible

MVP 2: Most Vertical Primate

MVP: Most Valuable Primate

MXP: Most Xtreme Primate

NOVA: 15 Years of Terror

NOVA: CyberWar Threat

NOVA: Inside Einstein’s Mind

NOVA: Life’s Rocky Start

NOVA: Memory Hackers

NOVA: Rise of the Robots

NOVA: School of the Future

NOVA: Search for the Super

NOVA: Why Trains Crash

Oklahoma’s Deadliest Tornadoes

Piku

Piratas del Caribe: la venganza de Salazar

Primos

Queens de junio

Roger Waters The Wall

Shahid Duración: 1h56m

Blancanieves y la leyenda del cazador

The Blind Side

The Canal

The House

The International

The Last Circus

El Orfanato

Noche infinita

Los crímenes de Oxford

The Presence

The Stanford Prison Experiment

La delgada línea roja

Underworld: Rise of the Lycans

Unit 7

Unstoppable

Widows

Youngistaan