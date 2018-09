Antonio Burgos

La Junta de los ERE, vulgo de Andalucía, cuyos clanes y familias a lo Corleone está clasificando Alberto García Reyes como un Linneo de la corrupción, suele anunciar de cuando en vez ayudas importantes a algo tan de moda como los emprendedores. Antes se les llamaba empresarios, tíos echados para adelante, probadores de suerte, inventores, soñadores, y otras cosas, pero ahora son emprendedores. De muchos de ellos se sabe cuándo la emprenden, pero no cuando la palman, porque su proyecto era no sólo ruinoso, sino inviable. ¿Que no estamos preparados los sevillanos, para la vida moderna de la innovación y del I+D+I? No creo que la cosa vaya por ahí, ni por aquella frase con la que Unamuno tiró la toalla española en esta materia: «Que inventen ellos».

Los sevillanos naturalmente que somos emprendedores. No de ahora, sino desde siempre. Lo que ocurre es que nuestros emprendimientos son a veces más antiguos que el hilo negro, y no les damos la menor importancia al primer tío que se le ocurrió el invento y lo puso en marcha. Hago estas consideraciones al hilo de la carta que me manda un lector, animándome a que saquemos pecho en el «Inventemos nosotros», y a que exhorte al personal para que lo haga.

Aquí, por ejemplo, sin que nadie lo reconozca, se inventó algo tan importante para la civilización occidental como el Tinto de Verano. Sostengo que fue un querido compañero del periodismo hispalense quien lo creó, don Manuel Lorente Garfias, crítico deportivo y redactor-jefe de Huecograbado de ABC de Sevilla. Cuando llegaban las calores, Manolo Lorente, en vez de pedir un «tinto con agua», que era lo clásico hasta entonces, decía que le pusieran un Tinto de Verano. Y Tinto de Verano se le quedó. Si llega a patentar el invento, sus herederos vivirían ahora de las regalías del ingenio del inventor, también, de los muñecos Hispalitos.

Es voz común que en Sevilla también se inventó la tapa, que era la loncha de jamón con que algunos señoritos pedían en los casinos sin repostería propia que le taparan la caña de manzanilla que un botones les traía desde alguna cercana taberna, para que no cogiera polvo por el camino. Fundamental invención sevillana de fama universal es el ferial Rebujito, que es el I+D+I de la manzanilla y del Seven Up. Del que algunos afirman que es la mejor forma de estropear la manzanilla...y el Seven Up. Sevillana es también la invención de la forma de llevar los pasos con costal. Inventada por los estibadores del muelle de donde salían las cuadrillas de los capataces míticos, y que cada vez es imitada en más Semanas Santas de Andalucía, donde tenían sus propias formas de carga, que han abandonado ante el éxito del I+D+I sevillano de la faja y el costal.

¿Que no inventamos nada y que importamos toda la tecnología? Y en el toreo, ¿qué me dicen? ¿No hemos inventado nada, de la Tauromaquia de Pepe Hillo a la chicuelina de Manuel Jiménez? El belmontino «parar, templar y mandar» es todo un invento, nada menos que del toreo moderno. Que sirve no sólo para los toros, sino, como todo lo relacionado con la Fiesta, es una filosofía de vida. A los problemas, como a los toros les hacía el Pasmo de Triana (que nació en la calle Feria) hay que pararlos, templarlos y mandarlos...a tomar por saco. Es fuente inagotable de invención filosófica el toreo. Y el fútbol. En Sevilla hemos inventado nada menos que dos sistemas filosóficos, dos modos de ver y entender la vida, y ligados entre sí, además: el currismo y el beticismo. El currismo es una visión del mundo y de la vida, despacio, siempre despacio, que los hombres no somos escopetas; y a lo que viene de punta, Sanseacabó y punto. Como el beticismo es otro sistema filosófico, cuyo último celebrado tratadista ha sido Joaquín. El beticismo es crecerse a lo Miguel Hernández en el castigo, y saborear con relativismo el triunfo ansiado tras tantas fatigas. Cómo será el beticismo de grande, que yo hasta le he perdonado a Joaquín ese peinado del techopalio teñido de rubio con el que metió el gol de cabeza. ¿En qué barbería te han hecho esa mamarrachada, hijo? Te lo pregunto, querido Joaquín, para cambiarme de acera si paso por la puerta, genial Vaporcito del Puerto verde de Sevilla...

