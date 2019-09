TELEVISIÓN Rocío Flores recuerda emocionada a su abuela Rocío Jurado La hija de Antonio David y Rocío Carrasco está apoyando a su padre en 'GH VIP' y asegura que espera reconciliarse con su madre algún día

dd Antonio David Flores está abriendo su corazón en 'Gran Hermano VIP' y está contando interioridades de su familia que hasta ahora desconocíamos. Por ejemplo, la relación que tuvo su hija Rocío Flores con su abuela Pedro Carrasco: «La sentaba en su regazo y le daba siempre una onza de chocolate».

Mila Ximenez le preguntó por cómo llevaban sus hijos no ver habitualmente a su madre Rocío Carrasco y Antonio David afirmaba que «fatal».

Quiso poner un ejemplo de la gran relación que sus hijo David tiene con su actual pareja, Olga Moreno: «Conmigo mi hijo tiene locura pero con ella ya... Y como los dos nos llamamos igual, me dijo 'Papá, ¿por qué no nos casamos los dos?'. Y entonces el traje que yo quería se lo hicieron a él también. Nos vestimos juntos y nos plantamos en el altar. Cuando Olga entró y nos vio, que no sabía nada, se le cayeron dos lágrimas».

Rocío Flores, en el plató de Mediaset, habló también de su familia materna y confesó lo mal que lo pasó cuando su abuela Rocío Jurado falleció: «Lo pasé muy mal, se fue tan rápido. Me costó muchísmo el poder hacerme y el escucharla. La última vez que la vi fue en su casa. Fue un momento muy duro pero muy bonito».

Lógicamente, Jorge Javier Vázquez no desaprovechó la oportunidad para preguntarle a Rocío por su madre, con la que no tiene actualmente relación: «¿Confías en la reconciliación familiar?» Su respuesta fue clara: «Yo creo que sí. De verdad. Te estoy siendo sincera. Creo que en un futuro, cuando pasen muchas cosas, sí. Es mi madre».