TELEVISIÓN La guerra entre Kiko Rivera y Chabelita llega a su punto final Los hijos de Isabel Pantoja continúan lanzándose dardos en público y parece que su relación está destinada a romperse para siempre

La polémica entre los dos hijos de Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa P, continúa. No paran de cruzarse declaraciones en público en las últimas semanas, aunque la del último día parece haber sobrepasado los límites.

Se habló de un supuesto chantaje de Chabelita a Kiko por una supuesta infidelidad de éste a Irene Rosales. El DJ quiso lanzarle un dardo a su hermana durante la inauguración de su nueva discoteca, aunque primero fue su esposa la que habló:

«Yo no voy a seguir con esta guerra, no es ni mi forma ni mi estilo, lo que dije lo dije por rabia, no arrepiento por nada. Somos felices y muy enamorados». Sobre una posible reconciliación se mostró clara reconciliación: «Mi final está aquí».

Isa Pantoja desmiente a Kiko Hernández y niega haber chantajeado a Kiko Rivera por una supuesta infidelidad a Irene Rosales https://t.co/YnZGW6lBobpic.twitter.com/fXRTlchnfN — El Confi TV (@ElConfiTV) September 25, 2019

Kiko, muy enfadado con las últimas insinuaciones de su hermana, se mostró aún más contundente:

«Yo me encuentro muy bien, mi madre no viene porque está un poco ocupada con un evento en Telecinco. Mi hermana está invitada por compromiso. Es la historia de nunca acabar. Hay niveles que no se deben pasar y ella los acaba pasando. Sabes la pena de todo esto, que al final se va a quedar sola de su familia. Mi hermana no sabe cuidar la familia y encima usa comentarios muy duros».

Rivera no apuesta por una reconciliación con su hermana: «Para mí, como para Irene, esto es un punto y final. Mi madre está sufriendo mucho. Estoy cansado de llamarla. Se hace la víctima. Es como si yo aquí me pusiera a llorar porque mi madre no viene. Es un punto y final».

Isa P, por su parte, ha querido defenderse desmintiendo categoricamente que filtrara nada sobre una supuesta infidelidad de su hermano:

«Di 23 entrevistas después de mi presentación y ninguna cobrando, ninguna para atacar a nadie. Me echo la culpa de las cosas en las que la tengo, pero no voy a entrar en el juego que queréis entrar».