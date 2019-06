TELEVISIÓN El dardo de Belén Esteban a Paz Padilla por criticar las fotos de su boda La presentadora gaditana había calificado el enlace de «comunión» porque el novio no sale en los reportajes de la prensa escrita

La boda de Belén Esteban, como se esperaba, está teniendo un gran recorrido mediático. Durante todo este fin de semana los diferentes programas de Mediaset han invertido horas de debate en hablar del suceso.

De hecho, ha surgido una polémica relacionada con una crítica de algunos colaboradores de Sálvame que tiene que ver con las fotos del evento. Y es que, en las mismas, sólo aparece la novia. Eso provocó que, por ejemplo, Paz Padilla se refiera al enlace como una comunión:

«La foto parecía rara, una novia sin novio... y ella ahí sola con la mano cortada. Una boda son dos, parecía una comunión».

Estas palabras no le han gustado nada a Belén Esteban, que ha querido explicar las razones por las que su esposo no ha aparecido en ninguna foto y de paso le ha lanzado un dardo a la presentadora gaditana:

«Mira que le tengo cariño, pero no sé qué le pasa a Paz. Mi boda no ha sido una boda de comunión. Sinceramente, mi pareja, mi marido, no quería salir, pero cariño, mi boda no ha sido de comunión. Así que esas cosas no las digas, que quedan muy mal. Pero te lo perdono. Dijo que era una boda de comunión porque no salía mi marido».

Así, la sangre no fue más al río. Belén simplemente quiso criticar el comentario de Paz y explicar las razones por las que su ya marido no salía en las fotos.

Aunque, todo hay que decirlo, es cierto que el reportaje fotográfico de la 'Princesa del pueblo' es, cuanto menos, extraño. Nunca se había visto un 'álbum' de fotos de boda en el que uno de los dos cónyuges no aparecía en el mismo. Pero para todo hay una primera vez...